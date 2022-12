DVC Bharti 2022 : ट्रेनी इंजीनियर पदों पर निकली भर्ती, 31 दिसम्बर तक करें आवेदन

DVC Bharti 2022 : दामोदर वैली कारपोरेशन ने ट्रेनी इंजीनियर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए रोजगार समाचार में अधिसूचना जारी की है. पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 31 दिसम्बर 2022 तक जारी रहेगी. इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित समय में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ये भर्तियाँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सी एंड आई, आईटी और कम्युनिकेशन के विषयों में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज (जीईटी) के पदों पर होंगी. रिक्तियों को GATE 2022 के माध्यम से की जाएंगी.

पदों की विस्तृत जानकारी, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के लिए नीचे पढ़ें डिटेल्स

DVC Bharti 2022 महत्वपूर्ण तारीखें :

आवेदन की अंतिम तिथि - 31 दिसम्बर 2022

DVC Bharti 2022 पदों का विवरण :

ये भर्तियाँ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज (GET) के पदों पर की जाएंगी.

GET(मैकेनिकल) - 27 पद

GET (इलेक्ट्रिकल) - 45 पद

GET (सिविल) - 9 पद

GET (सी&आई) - 9 पद

GET(आई टी) - 5 पद

GET(कम्युनिकेशन) -5 पद

कुल पद - 100

अधिसूचना देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

DVC Bharti 2022 शैक्षिक योग्यता :

GET(मैकेनिकल) - मैकेनिकल / प्रोडक्शन / इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग / प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग / थर्मल / मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन / पावर इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी / एएमआईई * में एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सामान्य / ओबीसी ( NCL)/EWS) के पास कम से कम 65% अंकों और SC/ST के पास 60% अंक के साथ संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान स्नातक डिग्री

GET (इलेक्ट्रिकल) - इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल/पावर सिस्टम्स और हाई वोल्टेज/पावर इलेक्ट्रॉनिक्स/पावर इंजीनियरिंग में एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सामान्य, ओबीसी ( NCL)/EWS) के पास कम से कम 65% अंकों और SC/ST के पास 60% अंक के साथ संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान स्नातक डिग्री

GET (सिविल)- एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय / संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी / एएमआईई * में सामान्य / ओबीसी (एनसीएल) / ईडब्ल्यूएस के पास न्यूनतम 65% अंकों और एससी / एसटी के पास 0% के साथ पूर्णकालिक स्नातक की डिग्री.

अन्य पदों से सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता के लिए ऑफिसियल अधिसूचना देखें

DVC Bharti 2022 आवेदन प्रक्रिया :

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.