DU SGTB Non Teaching Bharti 2023: डीयू के खालसा कॉलेज में निकली 54 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती, आवेदन की अंतिम तारीख 20 फरवरी

DU SGTB Non Teaching Bharti 2023: एसजीटीबी (Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College) डीयू ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नॉन-टीचिंग पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sgtbkhalsadu.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा, पात्रता और अन्य विवरण यहां देखें।

DU SGTB Non Teaching Bharti 2023: दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करने का सुनहरा अवसर, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय (University of Delhi) ने भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। जिसमें लाइब्रेरियन,लेबोरेटरी अटेंडेंट और अन्य पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sgtbkhalsadu.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 54 रिक्त पदों को भरा जाएगा। पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन और भुगतान की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2023 है। उम्मीदवार (Du Non Teaching Recruitment 2023) महत्वपूर्ण तिथियां, पदों की संख्या और अन्य विवरण यहां देख सकते हैं।

DU SGBT आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां क्लिक करें

DU SGTB Non Teaching Bharti 2023 पदों की संख्या

लाइब्रेरियन-01

लाइब्रेरीअटेंडेंट - 04

लेबोरेटरीअटेंडेंट -40

निदेशक, शारीरिकशिक्षा - 02

वरिष्ठनिजी सहायक - 01

सीनियरटेक्निकल असिस्टेंट (कंप्यूटर) -01

टेक्निकलअसिस्टेंट (संग्रहालय) -01

सहायक- 02

प्रयोगशालासहायक -02

DU SGTB Non Teaching Bharti 2023 आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले उम्मीदवार कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट ac.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पर उपलब्ध, Recruitment for Non-Teaching Posts-2023,के लिंक पर क्लिक करें।

सभीसूचनाओं को पढ़ने के बाद आवेदन पत्र में पूछे गए सभी विवरणों को ठीक से भरें और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें।

उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

फिर (DU Non Teaching Recruitment 2023) आवेदन को सबमिट करें और उसका एक प्रिंय आउट भी ले लें।

DU SGTB Non Teaching Bharti 2023 आवेदन शुल्क

आधिकारिक नोटिस के मुताबिक,सामान्य,ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रूपये आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। जबकि, एससी,एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क का भुगतान नही करना होगा।

DU SGTB Non Teaching Bharti 2023 शैक्षणिक योग्यता

लाइब्रेरियन के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में मास्टर डिग्री या समकक्ष प्रोफेशनल डिग्री, कम से कम 55% अंकों के साथ होनी चाहिए।

उम्मीदवार ध्यान दें कि वे परीक्षा और चयन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।