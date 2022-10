DU admission 2022: जाने कब से जारी करेगा DU cut off लिस्ट

दिल्ली यूनिवर्सिटी के अनुसार अक्टूबर के पहले सप्ताह से cutoff DU की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएंगी. यह प्रक्रिया डेटा को अंतिम रूप प्रदान करने के बाद होगी. दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए जारी होने वाली cutoff को प्रत्येक जुड़े हुए कॉलेज के द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा. यह आंकड़े ऑनलाइन मोड में ही जारी होंगे. उम्मीदवार cutoff लिस्ट को दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर विज़िट करके देख सकते हैं. गौरतलब है कि दिल्ली विश्विद्यालय दाखिला 2022 के लिए पहले सभी कॉलेज व्यक्तिगत रूप से cut off जारी करेंगे जबकि समेकित स्ट्रीम वॉर DU 2022 cut off बाद में सभी कॉलेजों के लिए एक साथ जारी की जाएगी. ज्ञात हो की 12वीं कक्षा के चार अलग-अलग विषयों में उच्चतम स्कोरिंग क्षेत्रों को मिलाकर ग्रेजुएशन के लिए आवश्यक न्यूनतम स्कोर की घोषणा की जाएगी. इसे DU बेस्ट ऑफ़ फोर(DU best of four) के नाम से भी जाना जाता है.

दिल्ली विश्वविद्यालय दाखिला 2022 के लिए expected cut off

बता दें की DU cutoff एक बार में नही आएगी बल्कि 5-7 राउंड में जारी की जाएगी जिन्हें, 1st ,2nd, 3rd, special, 4th, 5th ,6th, special drive क्रमशः नाम दिया गया है. यह ध्यान देने लायक है की दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रत्येक वर्ष अपनी cut off लिस्ट में कमी कर रहा हैं . 2019 में DU ने 11 cut off लिस्ट जारी की थी जबकि 2020 में केवल 8 ही लिस्ट जारी की गयी थी. इनके अलावा इस वर्ष केवल 7 लिस्ट की ही उम्मीद देखी जा रही है.

DU दाखिला 2022 के उम्मीदवारों को DU एडमिशन टाइम टेबल, सीटें,कॉलेजों व प्रवेश प्रक्रिया के अलावा यह ही जानना होगा की इन 64 संस्थानों में उनके दाखिले की क्या संभावनाएं हैं. उम्मीदवार के एडमिशन की स्म्भावना ज्ञात करने का तरीका cutoff के द्वारा ही है. Cutoff का अंदाज़ा पिछले वर्षों की cutoff से भी लगाया जा सकता है.

समझें क्या है दिल्ली विश्विद्यालय की cutoff

दिल्ली विश्विद्यालय में प्रवेश के लिए cutoff की बात की जाती है जिसके लिए यह समझना अनिवार्य हो जाता है की cutoff का कांसेप्ट क्या है. दिल्ली विश्वविद्यालय योग्यता परीक्षा व 12वीं परीक्षा में छात्रों के बेस्ट ऑफ़ फोर अंकों को केंद्र में रखता है. यह एक तरीके का बेंचमार्क है जिसके आधार पर DU में दाखिला मिलता है. यह बेंचमार्क न्यूनतम अंकों की जानकारी देता है. इन न्यूनतम अंकों के बगैर उम्मीदवार का आवेदन एक तरह से रद्द कर दिया जाता है क्योंकि वह योग्यता को पूरा नही करता.

कौन से फैक्टर करते हैं cutoff को प्रभावित

DU cutoff को कोई एक फैक्टर प्रभावित नही करता बल्कि ऐसे बहुत से कारण मौजूद हैं जिनसे cutoff का बढना या घटना तय होता है.

12वीं परीक्षा में बेस्ट और फोर का स्कोर.

उम्मीदवार किस श्रेणी से ताल्लुक रखता है.

दाखिले के लिए प्रस्तावित सीटों की कुल संख्या कितनी है.

उम्मीदवार किस कोर्स और कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है.

गत वर्ष cutoff क्या रही है.

DU दाखिला cut off 2022 के कुछ मुख्य बिंदु

सबसे पहले DU से जुड़े हुए कॉलेज अपने पोर्टल पर cutoff लिस्ट जारी करेंगे .

यह cutoff कोर्स, कॉलेज, पाठ्यक्रम और उम्मीदवार की श्रेणी के आधार पर अलग अलग हो सकती हैं.

जारी की गयी cutoff योग्यता परीक्षा व 12वीं में बेस्ट ऑफ़ फोर के अंकों के आधार पर होगी अर्थात् उम्मीदवार को अपने इन अंकों को cutoff से मिलाना होगा.

यह cutoff दिल्ली विश्वविद्यालयों के 64 कॉलेजों में 70,000 सीटों पर दाखिले के लिए जारी की जाएंगी.

कैसे डाउनलोड करें cutoff लिस्ट

जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी cutoff लिस्ट जारी करेगी तो आप बेहद आसानी से निम्नलिखित चरणों से लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं .

स्टेप 1. दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर विज़िट करें.

स्टेप 2. होमपेज पर cutoff 2022 पर क्लिक करें.

स्टेप 3. आपकी स्क्रीन पर अब cutoff लिस्ट डाउनलोड का लिंक होगा जहाँ से आप आसानी से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं.