India-UAE-France trilateral Ministerial meet: भारत-यूएई-फ्रांस की पहली त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठक, राफेल फोरम के सृजन पर हुई चर्चा

India-UAE-France trilateral Ministerial meet: अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें उच्च स्तरीय सत्र में हिस्सा लेने गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इससे अलग भारत-यूएई-फ्रांस की पहली त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया. इस बैठक में रणनीतिक भागीदारी पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया. साथ ही तीनों देशों के मध्य राफेल फोरम के सृजन पर भी चर्चा की गयी.

यह पहली बैठक यूएई की मेजबानी में आयोजित की गयी है. इस बैठक में यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल-नाहयान और फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने हिस्सा लिया.

A productive first trilateral Ministerial meeting of India-UAE-France. Active exchange of ideas between strategic partners and UNSC members. Thank @ABZayed for hosting @MinColonna and me. pic.twitter.com/nN5QxfBMi6

भारत और फ्रांस के पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध पहले से ही मजबूत हैं. वर्ष 1998 में, दोनों देशों ने एक रणनीतिक साझेदारी की थी. साथ ही भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंधों का आधार बना हुआ है. भारत-यूएई ने वर्ष 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे. संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में 1972 में अपना दूतावास खोला था. साथ ही यूएई में भारतीय दूतावास 1973 में स्थापित किया गया था.

भारत-यूएई-फ्रांस की पहली त्रिपक्षीय बैठक से अलग विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया. उन्होंने अपने समकक्ष के साथ व्यापार और निवेश के क्षेत्र में मजबूती बढ़ाने साथ ही रक्षा, व्यापार सहित कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की. उन्होंने हरित ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन पर भी बात की है. गौरतलब है कि मिस्र COP27 की अध्यक्षता कर रहा है.

एस जयशंकर ने कहा कि भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय संबंध रक्षा, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में मजबूती से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, हरित हाइड्रोजन और अमोनिया और शिक्षा क्षेत्रों जैसी नई पहलों में सहयोग उन्हें बढ़ावा देगा। संयुक्त राष्ट्र और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में घनिष्ठ सहयोग पर भी चर्चा हुई.

Good to meet FM Sameh Shoukry of Egypt on #UNGA sidelines.



Our bilateral ties are growing strongly in the areas of defence, trade and investments. Cooperation in new initiatives like green hydrogen & ammonia and education sectors will further bolster them. pic.twitter.com/WQUV2hqWz4