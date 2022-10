Asia's largest CBG Plant: एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन, जानें किस राज्य में स्थापित किया गया है?

Asia's largest CBG Plant: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया. तीन यूनिट वाले इस प्लांट के पहले यूनिट का उद्घाटन अभी किया गया है. इसके पहले यूनिट को ट्रायल बेस पर अप्रैल से ही चलाया जा रहा था.

यह प्लांट संगरूर के लहरागागा क्षेत्र के भुटाल कलां गावं में स्थित है. इससे निर्माण से क्षेत्र के आमजन के लिए रोजगार के अवसर मिले है. अपने संबोधन में हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस CBG प्लांट से 390 लोगों को प्रत्यक्ष और 585 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा.

इस अवसर पर,पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यदि तीनों यूनिटें सही से काम करने लगेंगी तो पंजाब में ऐसे 10 और बायो गैस प्लांट लगाये जायेंगे.

Petroleum & Natural Gas Minister @HardeepSPuri dedicated Asia’s largest Compressed Biogas Plant, CBG to the people of Punjab



Plant set up in 20 acres has been commissioned with an FDI of 220 crore rupees by Verbio AG one of the Germany’s leading bioenergy company: Union Minister pic.twitter.com/Gm4adH4PI4