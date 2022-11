IBPS Bharti 2022: 700 से अधिक SO पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, यहाँ चेक करें डिटेल्स

IBPS Bharti 2022: बैंक में भर्तियों का इन्तजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने 710 स्पेशिलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये प्रक्रिया 21 नवम्बर 2022 तक जारी रहेगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार IBPS की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

देश भर की विभिन्न बैंकों में विधि अधिकारी आईटी अधिकारी, कृषि क्षेत्र अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, विधि अधिकारी, मानव संसाधन / व्यक्तिगत अधिकारी और विपणन अधिकारी 710 रिक्त पद हैं जो इस भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे . इस भर्ती प्रक्रिया में बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक सम्मिलित हैं.

अधिसूचना से सम्बन्धित अन्य विवरण जैसे परीक्षा तिथियां, योग्यता, और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए नीचे पढ़ें डिटेल्स.

IBPS Bharti 2022 महत्वपूर्ण तिथियाँ :

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तारीख - 1 नवम्बर 2022

आवेदन की अंतिम तारीख - 21 नवम्बर 2022

IBPS SO प्रीलिम्स परीक्षा की तारीख - जनवरी 2023

IBPS SO मेन्स परीक्षा की तारीख - 29 जनवरी 2023

अधिसूचना देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

IBPS Bharti 2022 पदों का विवरण :

आई टी ऑफिसर -44 पद

एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर - 516 पद

राजभाषा अधिकारी -25 पद

लॉ ऑफिसर -10 पद

HR/ पर्सनल ऑफिसर -15 पद

मार्केटिंग ऑफिसर -100 पद

IBPS Bharti 2022 शैक्षिक योग्यता :

आई टी ऑफिसर- कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर एप्लीकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार / इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन में 4 साल की इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी डिग्री, या इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार / इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन / कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिग्री, या स्नातकों को DOEACC 'बी' स्तर उत्तीर्ण होना चाहिए।

एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर - कृषि / बागवानी / पशुपालन / पशु चिकित्सा विज्ञान / डेयरी विज्ञान / मत्स्य विज्ञान / मत्स्य पालन / कृषि विपणन और सहयोग / सहयोग और बैंकिंग / कृषि-वानिकी / वानिकी / कृषि जैव प्रौद्योगिकी / खाद्य विज्ञान / कृषि व्यवसाय/ प्रबंधन / खाद्य प्रौद्योगिकी / डेयरी प्रौद्योगिकी / कृषि इंजीनियरिंग / रेशम उत्पादन में 4 वर्षीय डिग्री (स्नातक)।

राजभाषा अधिकारी -डिग्री (स्नातक) स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री या डिग्री (स्नातक) स्तर पर विषयों के रूप में अंग्रेजी और हिंदी के साथ संस्कृत में स्नातकोत्तर डिग्री।

अन्य पदों से सम्बंधित शैक्षिक योग्यता जानने के लिए ऑफिसियल अधिसूचना देखें.

IBPS Bharti 2022 आवेदन प्रक्रिया :

स्टेप-1 सबसे पहले बैंक की वेबसाइट ibps.in पर जाएं

स्टेप-2 "CRP Specialist Officers" लिंक को खोलने के लिए होम पेज पर क्लिक करें और फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलने के लिए "CLICK HERE TO APPLY ONLINE FOR CRP- Specialist Officers (CRP-SPL-XII)" विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप-3 "CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION" पर क्लिक करके खुद को पंजीकृत करें

स्टेप-4 अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखित घोषणा अपलोड करें

स्टेप-5 आवेदन शुल्क का भुगतान करें