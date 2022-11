IFSCA: 'इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी' और आरबीआई ने साइन किया एमओयू, जानें इसके बारे में

IFSCA executes MoU with RBI: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये है. यह समझौता ज्ञापन विनियमित संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण में सहयोग के लिए किया गया है. इसके तहत तकनीकी सहयोग के साथ साथ और सूचनाओं का भी आदान-प्रदान किया जायेगा.

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने एक बयान में कहा ही कि एमओयू दोनों संस्थओं के मध्य एक व्यापक सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा. इसकी मदद से संबंधित वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र को मजबूती मिलेगी और साथ ही सुरक्षा, स्थिरता और सुदृढ़ता भी मजबूत होगी.

The International Financial Services Centres Authority (IFSCA) and the @RBI have entered into a Memorandum of Understanding (MoU) for collaboration in the field of regulation and supervision of regulated entities in their respective jurisdictions



