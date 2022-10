White Shipping Agreement: भारत और न्यूजीलैंड के मध्य 'व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज' समझौता, जानें क्या होता है, व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट?

White Shipping Agreement: भारतीय नौसेना ने हाल ही में समुद्री क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड की रॉयल नेवी के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है. इस बात की घोषणा रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कही है. नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने हाल ही में न्यूजीलैंड का दौरा किया था.

नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार को रॉयल न्यूज़ीलैंड नेवी द्वारा ते तौआ मोआना मारा में आयोजित पारंपरिक पोहिरी समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया था.

