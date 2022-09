भारत में होती है खाने की सबसे ज्यादा बर्बादी, फिर भी करोंड़ों लोग रोज सोते हैं भूखें

आज International Day of Awareness of Food Loss and Waste है, और आज हम आपके सामने भारत और विश्व में भोजन की होने वाली बर्बादी से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण आंकडें रखेंगे. क्या आप जानते हैं भारत विश्व में भोजन की बर्बादी के मामले में दूसरे स्थान पर है, फिर भी आज करोड़ों लोग देश में बिना खाए ही सो जाते हैं, जी हाँ, UNEP ने अपनी एक रिपोर्ट में ये आंकड़े जारी किये. खाने की बर्बादी में पहला स्थान चीन का है, और यहाँ हर वर्ष 9.6 करोड़ टन खाना फेंका जाता है जबकि भारत में हर वर्ष 6.87 करोड़ टन खाना फेका जाता है. USA का इस रिपोर्ट में तीसरा स्थान है और यहाँ हर वर्ष 1.93 करोड़ टन भोजन की बर्बादी होती है.

जहाँ एक ओर विश्व की आधी से अधिक आबादी भूख की समस्या का सामना कर रही है और वहीं विश्व के बड़े और समृद्ध देश भोजन की बर्बादी में दिनोंदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं. अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में भूख से मरने वालों की संख्या दिनोंदिन बढती जा रही है. खाने के बर्बादी और भोजन की सुरक्षा की जागरूकता के लिए UN हर वर्ष 29 सितम्बर को "International Day of Awareness of Food Loss and Waste" के रूप में मनाता है.

खाने की बर्बादी से सम्बन्धित महत्वपूर्ण डेटा:

आज भी दुनिया में करीब 10 प्रतिशत लोग बिना खाए यानी भूखे सोते हैं. वहीं विश्व में हर वर्ष करीब 250 करोड़ टन भोजन की बर्बादी होती है. अगर भारत की बात करें तो यहाँ डेली लगभग 20 करोड़ लोग भूखें सोते हैं. जबकि भारत में करीब उत्पादन का आधा अन्न बर्बाद होता है.UNEP की रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना से पहले देश में करीब 93 करोड़ टन खाना फेंका गया है जिसमें से सबसे ज्यादा खाना घरों से करीब 63 प्रतिशत, उसके बाद रेस्टोरेंट और होटलों से 23 प्रतिशत, और रिटेल से करीब 13 प्रतिशत खाना बर्बाद हुआ है.

UNEP की रिपोर्ट के अनुसार भारत का खाने की बर्बादी में दूसरा स्थान है जबकि चीन इस लिस्ट में पहले स्थान और अमेरिका तीसरे स्थान पर है. वहीं प्रति व्यक्ति खाने की बर्बादी में ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है और यहाँ प्रति व्यक्ति 102 किलो खाना बर्बाद होता है जबकि फ्रांस में 85 किलो, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम में 77 किलो खाना बर्बाद होता है.

खाने की बर्बादी के कारण

सबसे ज्यादा अन्न गलत रख रखाव के कारण, संरक्षण सुविधाओं और कोल्ड स्टोरेज, निम्न पोषण, अपर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर, गलत लेबलिंग, के कारण बर्बाद होता है जबकि घरों में फ़ूड वेस्ट का कारण, अत्यधिक मात्रा में भोजन का बनना, पके हुए भोजन के रख रखाव की समस्या आदि हैं.

खाने की बर्बादी को कम करने के उपाय-

खाने का संरक्षण, सही लेबलिंग, भोजन के रखरखाव के लिए पर्याप्त और आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, रीसाइक्लिंग और री यूज़ को बढ़ाना, प्लेटों में भोजन की बर्बादी को रोकना.