अब से क्यों नहीं कहा जाएगा संसद में महिलाओं को ‘सर’, जानें क्या है नया नियम

दुनिया भर के पार्लियामेंट में अब पहले से बहुत अधिक महिलाएं शामिल हो रही हैं । महिलाओं के निरंतर प्रयास के बाद भी कई बातों में महिलाओं को उनके हक़ का सम्मान पूरी तरह से नही मिल रहा है जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण संसद में महिलाओं के संबोधन का तरीका है लेकिन बदलते समय के साथ इन मामलों को भी प्रकाश में लाया जा रहा है।

भारतीय संसद में सालों से यह परंपरा चल रही थी कि वहाँ महिलाओं को भी पुरूषों की तरह सर कहकर संबोधित किया जाता था ,परंतु अब यह सालों पुरानी परंपरा अपने अंत की ओर आ गई है । अब से संसद में जेंडर न्यूटरल (gender neutral) शब्दों का ही प्रयोग किया जाएगा ।

Small step, big difference. Thank the Rajya Sabha Secretariat for correcting the anomaly in parliament question responses from ministries to women MPs. Henceforth the replies will be gender neutral from the ministries. pic.twitter.com/1m0hxBGmvn