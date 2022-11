Staff Nurse Recruitment : नेशनल हेल्थ मिशन ने मांगे 2284 स्टाफ नर्स के पदों के लिए आवेदन, जल्द करें अप्लाई

national health mission invites application for 2284 staff nurse posts apply now

मेडिकल के क्षेत्र में करियर ऑप्शन तलाश करने वाले उम्मीदवारों के लिये एक शानदार मौका सामने आया है. दरअसल नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन मांगे गये हैं. स्टाफ नर्स के पद पर भर्ती के लिए पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा.

उम्मीदवार स्टाफ नर्स भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण इस लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं.

Staff Nurse Recruitment योग्यता :

स्टाफ नर्स भर्ती के लिए उम्मीदवारों को कुछ अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करना होगा जिसकी जानकारी निम्नलिखित हैं.

शैक्षणिक योग्यता

स्टाफ नर्स के पद पर भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार का 10 + 2 फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.

उम्मीदवार के पास B.Sc नर्सिंग की डिग्री होना अनिवार्य है.

आयु सीमा

स्टाफ नर्स के पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष से 43 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित उम्मीदवारों को इस आयु सीमा में कुछ छूट दी जाएगी.

पंजीकरण

इच्छुक उम्मीदवारों का मध्य प्रदेश नर्स पंजीकरण परिषद के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है

महिला नर्स के लिए विशेष योग्यता

महिला नर्स के पद के लिए महिला का सीनियर मिडवाइफरी में प्रशिक्षित होना अनिवार्य है.

Staff Nurse Recruitment पदों की संख्या

नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा 2284रिक्तियों पर भर्ती करवाई जाने वाली है जिनमें से पुरुष उम्मीदवारों के लिए 228 पद हैं और महिला उम्मीदवारों के लिए 2056 पद हैं.

Staff Nurse Recruitment महत्वपूर्ण तिथि :

स्टाफ नर्स पद पर भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नलिखित हैं.

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि - 17 नवंबर 2022

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि - 25 नवंबर 2022

आवेदन करने की अंतिम तिथि - 22 दिसंबर 2022

Staff Nurse Recruitment वेतन :

इस पद पर चयनित किये गये उम्मीदवारों को प्रति माह 20,000 रूपये का वेतन दिया जाएगा.

Staff Nurse Recruitment आवेदन प्रक्रिया :

उम्मीदवार इन आसान चरणों को फॉलो कर ऑनलाइन मोड में इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं.

स्टेप 1 - सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sams.co.in पर विज़िट करें.

स्टेप 2 होम पेज पर मौजूद “Recruitment of Approx. 2,284 (Male 228 and Female 2056) Contractual Staff Nurses under National Health Mission, Madhya Pradesh” लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3 अब अपना रजिस्ट्रेशन करें.

स्टेप 4 अब आप फॉर्म सबमिट कर दें.