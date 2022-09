Income Tax Recruitment 2022: टैक्स असिस्टेंट और इंस्पेक्टर पदों पर निकली भर्ती, यहाँ देखें डिटेल्स

Income Tax Recruitment 2022: यदि आप भी इनकम टैक्स विभाग में नौकरी के इच्छुक हैं तो ये खुशखबरी आपके लिए हैI जी हाँ, इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स असिस्टेंट और इंस्पेक्टर के पदों की भर्ती के लिए 3-9 सितंबर के रोजगार समाचार में नोटिस जारी किया हैI इच्छुक उम्मीदवार जो उत्तर पूर्व क्षेत्र में नौकरी के इच्छुक हैं, वे 16 सितंबर 2022 तक या उससे पहले ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

इच्छुक उम्मीदवार आवेदन से पूर्व अच्छी प्रकार से पदों और योग्यताओं की जाँच कर लें I ये रिक्तियां केवल मेधावी स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए हैं I इन पदों पर नियुक्तियां केवल ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स की होगी जिसने किसी भी खेल/खेल में भाग लिया हो और विज्ञापन में निर्धारित योग्यता के अनुसार मेधावी माना जाता हो।

Income Tax Recruitment 2022 महत्वपूर्ण तिथियाँ :

आवेदन की अंतिम तिथि : 16 सितंबर 2022

Income Tax Recruitment 2022 शैक्षिक योग्यता:

इनकम टैक्स असिस्टेंट: किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री

टैक्स असिस्टेंट : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक की डिग्री और प्रति घंटे 8000 की डिप्रेशन डाटा एंट्री स्पीड।

Income Tax Recruitment 2022 आयुसीमा :

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर - 18 से 30 साल

टैक्स असिस्टेंट -18 से 27 वर्ष

Income Tax Recruitment 2022 स्पोर्ट्स सम्बन्धित पात्रता :

इन पदों पर नियुक्तियां ऐसे खिलाड़ी की होगी जिसने किसी भी खेल/खेल में भाग लिया हो और निम्नलिखित मानदंडों के संदर्भ में मेधावी माना जाता हो: -

पैरा-ओएस की सूची में उल्लिखित किसी भी खेल/खेल में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश, युवा मामले और खेल विभाग की मंजूरी के साथ; या

युवा मामले और खेल विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर या जूनियर स्तर की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में एक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश या किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल या

किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स में भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ या इंटर-यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में विश्वविद्यालय की तरफ से भाग लिया हो; या

किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स में अखिल भारतीय स्कूल खेल संघ द्वारा संचालित स्कूलों के लिए राष्ट्रीय गेम्स या स्पोर्ट्स में राज्य स्कूल की टीम का भाग रहा हो।

राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान के तहत शारीरिक दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी।

Income Tax Recruitment 2022 वेतन :

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर- 9300-34800 रुपये

टैक्स असिस्टेंट - 5200-20200 रूपये

Income Tax Recruitment 2022 आवेदन प्रक्रिया :

उम्मीदवार आवेदनपत्र को 16 सितंबर 2022 को या उससे पहले (शाम 5.00 बजे तक) दस्तखत कर के Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Hqrs. & TPS), o/o the Pr. ‘Chief Commissioner of Income Tax, NER, 1st floor, AayakarBhawan, Christian Basti, G. S. Road, Guwahati, Assam – 781005 पते पर स्वयं जाकर या डाक द्वारा जमा करें I