FCI Category-2 Recruitment 2022: 113 मैनेजर पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, 26 सितंबर तक करें आवेदन

FCI Category-2 Recruitment 2022: सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए नौकरी पाने का बड़ा मौका, फ़ूड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया ने अपने विभिन्न जोनों में 113 मैनेजर पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई हैI ये भर्तियाँ नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन के तहत जनरल, डिपो, मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पदों पर की जाएंगी।

चयनित उम्मीदवारों को 6 महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, उसके बाद, उन्हें विभिन्न विभागों में मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एफसीआई भर्ती 2022 के लिए 26 सितंबर 2022 तक या उससे पहले fci.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

FCI Category-2 Recruitment 2022 महत्वपूर्ण तिथियाँ:

आवेदन की अंतिम तिथि - 26 सितंबर 2022

FCI Category-2 Recruitment 2022 पदों का विवरण:

नार्थ जोन -

मैनेजर (जनरल) - 1

मैनेजर (डिपो) - 2

मैनेजर (मूवमेंट) - 2

मैनेजर (एकाउंट्स) - 3

मैनेजर (टेक्निकल) - 3

साउथ जोन -

मैनेजर (जनरल) - 5

मैनेजर (सिविल इंजीनियरिंग)) - 2

मैनेजर (मूवमेंट) - 2

मैनेजर (एकाउंट्स) - 2

मैनेजर (टेक्निकल) - 4

मैनेजर (हिंदी) - 1

वेस्ट जोन-

मैनेजर (जनरल) - 3

मैनेजर (डिपो) - 6

मैनेजर (एकाउंट्स) - 5

मैनेजर (टेक्निकल) - 6

ईस्ट जोन-

मैनेजर (जनरल) - 1

मैनेजर (डिपो) - 2

मैनेजर (मूवमेंट) - 1

मैनेजर (एकाउंट्स) - 10

मैनेजर (टेक्निकल) - 7

नार्थईस्ट जोन -

मैनेजर (जनरल) - 9

मैनेजर (सिविल इंजीनियरिंग)) - 1

मैनेजर (डिपो) - 1

मैनेजर (एकाउंट्स) - 4

मैनेजर (टेक्निकल) - 2

मैनेजर (हिंदी) - 1

FCI Category-2 Recruitment 2022 सैलरी :

40000 रु. से 140000 रु. तक

FCI Category-2 Recruitment 2022 शैक्षिक योग्यता:

मैनेजर (जनरल) - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री या समकक्ष; या सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस पास।

मैनेजर (डिपो) - स्नातक डिग्री या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष न्यूनतम 60% अंकों के साथ; या सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस पास ।

मैनेजर (मूवमेंट)- स्नातक डिग्री या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष न्यूनतम 60% अंकों के साथ;या सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस।

मैनेजर (एकाउंट्स) - इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टेड एकाउंट्स से एसोसिएट सदस्यता; या इंस्टिट्यूट ऑफ़ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया; या भारत के कंपनी सेकेट्री संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.कॉम और यूजीसी / एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम 2 साल की स्नातकोत्तर पूर्णकालिक एमबीए डिग्री / डिप्लोमा या स्नातकोत्तर अंशकालिक एमबीए (फिन) डिग्री / यूजीसी / एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम 3 साल की अवधि का डिप्लोमा या यूजीसी-एआईसीटीई- डीईसी संयुक्त समिति द्वारा मान्यता प्राप्त दूरस्थ शिक्षा मोड द्वारा स्नातकोत्तर एमबीए डिग्री / डिप्लोमा।

अन्य पदों की शैक्षिक योग्यता जानने के लिए ऑफिसियल नोटिफिकेशन देखेंI

FCI Category-2 Recruitment 2022: PDF

FCI Category-2 Recruitment 2022 आयुसीमा :

मैनेजर हिंदी - 35 वर्ष

अन्य - 28 वर्ष

FCI Category-2 Recruitment 2022 आवेदन शुल्क:

रु. 800/- (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं)

FCI Category-2 Recruitment 2022 आवेदन प्रक्रिया:

स्टेप 1 -FCI की वेबसाइट https://fci.gov.in/ पर जाएं और "APPLY ONLINE" विकल्प पर क्लिक करें जिससे एक नई स्क्रीन खुलेगी।

स्टेप 2- अपना आवेदन पंजीकृत करने के लिए, "Click here for New Registration" टैब पर क्लिक करें और नाम, डिटेल्स और ईमेल-आईडी दर्ज करें।

स्टेप 3- अपना विवरण सत्यापित करें और 'Validate your details' और 'Save & Next' बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन सेव करें।

स्टेप 4- दिशानिर्देशों में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

स्टेप 5- आवेदन पत्र के अन्य विवरण भरने के लिए आगे बढ़ें।

स्टेप 6- पूर्ण पंजीकरण से पहले संपूर्ण आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन और सत्यापन करने के लिए पूर्वावलोकन टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 7- यदि आवश्यक हो तो विवरण संशोधित करें, और सत्यापित करने और यह सुनिश्चित करने के बाद ही 'COMPLETE REGISTRATION' पर क्लिक करें।

स्टेप 8- भुगतान टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।

स्टेप 9- 'Submit' बटन पर क्लिक करें।