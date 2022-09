Encyclopedia on tribal communities: ओडिशा में जनजातियों पर ज्ञानकोष के पांच संस्करण जारी, जानें इसमें क्या है खास?

India’s first encyclopedia on tribal communities: भारत का ओडिशा राज्य आदिवासी समुदायों पर उनकी सदियों पुरानी और अनूठी परंपराओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक ज्ञानकोष शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है. इसके अंतर्गत आदिवासी समुदायों के इतिहास और उनसे जुड़ी प्रमुख परंपराओं और कलाओं का एक अनूठा संग्रह तैयार किया गया है. उनके संरक्षण और विकास में इस तरह की पहल काफी मायने रखती है.

आदिवासी ज्ञानकोष/विश्वकोष (encyclopedia) की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आदिवासियों के अधिकार,उनकी कला-संस्कृति और परंपरा की सुरक्षा को सरकार हमेंशा से महत्व दे रही है. साथ ही उन्होंने इस पर आधारित पुस्तक में संग्रहित किये गए आदिवासियों की कला-संस्कृति की चर्चा की और मुख्यमंत्री ने संग्रहालय गैलरी का भी अवलोकन किया.

CM @Naveen_Odisha has released five edited volumes of ‘Encyclopaedia of Tribes in Odisha’ published by @scstrti & #Odisha State Tribal Museum. The first-of-its-kind Encyclopaedia in country, covers all 62 Scheduled Tribe communities and 13 Particularly Vulnerable Tribal Groups. pic.twitter.com/iFn2fEWprv