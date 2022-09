Passport: जानें कैसे करें पासपोर्ट के लिए आवेदन, और क्या है पूरी प्रक्रिया ?

Passport: पासपोर्ट एक प्रकार का आईडी प्रूफ होता है | इसका इस्तेमाल मुख्यता विदेश यात्रा के दौरान किया जाता है और बिना पासपोर्ट के आप किसी देश की यात्रा नहीं कर सकते है | ये आपको किसी अन्य देश में भारतीय होने की मान्यता देता है और ये विदेश में आपका पहचान पत्र होता हैI विश्व में कुछ ही देश ऐसे हैं जहाँ आप बिना पासपोर्ट यात्रा कर सकते हैं | देश के अलग-अलग वर्ग के नागरिको को अलग-अलग रंग का पासपोर्ट दिया जाता है| देश के अलग-अलग नागरिकों के लिए भारत सरकार द्वारा अलग-अलग तरह के पासपोर्ट निर्धारित किये गयें हैं I

पासपोर्ट से होने वाले फायदे

पासपोर्ट का मुख्यतः इस्तेमाल विदेश यात्रा के समय होता है I

ये विदेशों में आपका एक आईडी प्रूफ होता है, जो आपको किसी अन्य देश में भारतीय होने की मान्यता देता है I

इस पासपोर्ट का इस्तेमाल आप अपनी आईडी प्रूफ के रूप में कहीं भी कर सकते हैं I

बिना पासपोर्ट विदेश यात्रा की अनुमति नहीं होती है I



पासपोर्ट बनवाने के लिए योग्यता

इसके आवेदन के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरुरी है|

पासपोर्ट के आवेदन के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए |

आवेदक के ऊपर कोई भी क़ानूनी मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए|

आवेदक के पास एक एड्रेस प्रूफ और एक आयु प्रमाण पत्र होना जरुरी है|



भारतीय पासपोर्ट के प्रकार -

ब्लू पासपोर्ट - भारत के आम नागरिकों के लिए ब्लू कलर का पासपोर्ट इशू किया जाता है इससे कस्टम , इमिग्रेशन अधिकारीयों और विदेशी एजेसिंयों को आम नागरिक और सरकारी अधिकारीयों के बीच अंतर करने में मदद मिलती है|

मरून पासपोर्ट - यह पासपोर्ट राजनयिकों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारीयों को जारी किया जाता है | इस हाई क्लास पासपोर्ट के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है| इस रंग के पासपोर्ट वाले व्यक्तियों को विदेशी दौरों के दौरान कई तरह के लाभ मिलते हैं| इसके अलावा उन्हें विदेश यात्रा पर जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है|

ऑरेंज पासपोर्ट - ये ऑरेंज पासपोर्ट एक खास वर्ग के लिए होता है| इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना है, जिन्होंने कक्षा 10 से आगे की पढाई नहीं की है| जो लोग शैक्षिक रूप से योग्य नहीं है वे ईसीआर श्रेणी के अंतर्गत आते है | इसका मतलब यह है की हर बार जब इस श्रेणी का कोई भी व्यक्ति विदेश जाना चाहेगा| तो उसे आव्रजन अधिकारीयों द्वारा निर्धारित मानदंडो को पूरा करने के आवश्यक होगी |

पासपोर्ट आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड

बैंक पासबुक

वोटर आईडी

बिजली का बिल

तथा अन्य दस्तावेज

ECR और ECNR पासपोर्ट क्या होते हैं ?

ECR का मतलब Emigration Check Required होता है। यह पासपोर्ट उन लोगों का बनता है जो 10वीं कक्षा से कम पढ़े लिखे होते है। यदि कोई व्यक्ति पासपोर्ट बनवाने के लिए Apply कर रहा है और फॉर्म भरते समय 10वीं क्लास की मार्कशीट नहीं लगाता है तो ऐसे व्यक्तियों के पासपोर्ट इस केटेगरी के अंतर्गत बनाये जाते हैं। इस श्रेणी के पासपोर्ट वाले व्यक्ति को भारत से बाहर जाने के लिए Emigration Officer से क्लीयरेंस लेना जरुरी होता है।

ECNR पासपोर्ट का मतलब Immigration Check Not Required होता है अर्थात ये पासपोर्ट उन व्यक्तियों का बनाया जाता है जो फॉर्म भरते समय 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इससे ऊपर की कक्षा की मार्कशीट लगाते है। इस पासपोर्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें भारत से बाहर जाने के लिए Emigration क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं होती है।

कैसे बनवाएं ऑनलाइन पासपोर्ट ?



स्टेप-1 पासपोर्ट सेवा ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप-2 नए यूज़र पर क्लिक करें और वहां अपना रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप-3 अपने शहर या नजदीक के पासपोर्ट ऑफिस को सेलेक्ट करें। अपने नाम को अच्छे से चेक कर लें

स्टेप-4 अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद Passport Seva की वेबसाइट पर वापस जाएं।

स्टेप-5 हरे रंग वाले Login बटन पर क्लिक करें।

स्टेप-6 अपना ईमेल आईडी लिखें और Continue पर क्लिक करें।

स्टेप-7 अपना ईमेल, पासवर्ड और इमेज में बने कैरेक्टर्स को टाइप करें। इसके बाद Login पर क्लिक करें।

स्टेप-8 Apply for Fresh Passport/Reissue of Passport पर क्लिक करें।

स्टेप-9 आपके पास दो विकल्प हैं। आप फॉर्म को डाउनलोड करके उसे भरकर फिर वापस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर इसे ऑनलाइन ही भर सकते हैं।

स्टेप-10 अगले पेज पर आपको नए पासपोर्ट या री-इश्यू, सामान्य या तत्काल, 38 पन्ने या 60 पन्ने के बीच चुनना होगा। अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से विकल्प चुनें और इसके बाद Next पेज पर क्लिक करें।

स्टेप-11 आपको अगले पेज में निजी जानकारियां देनी होगीं। इस बात का ध्यान रहे कि आप जो जानकारी दे रहे हैं वो आपके पास मौजूद डॉक्यूमेंट से मैच करें ।

स्टेप-12 फॉर्म भरने के बाद निचले हिस्से में दायीं तरफ बने Submit Application बटन पर क्लिक करें।

स्टेप-13 View Saved/Submitted Applications पर क्लिक करें।

स्टेप-14 Pay and Schedule Appointment पर क्लिक करें।

स्टेप-15 Online Payment को सेलेक्ट करें और Next पर क्लिक करें।

स्टेप-16 अब आपके शहर में मौजूद पासपोर्ट सेवा केंद्र की सूची स्क्रीन पर आएगी। इसमें Appointment के लिए सबसे नजदीक की तारीख और वक्त का भी उल्लेख होगा।

स्टेप-17 PSK Location के बगल में बने ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपनी सुविधा अनुसार एक विकल्प का चुनाव कर लें।

स्टेप-18 इसके बाद इमेज में बने कैरेक्टर्स को टाइप करें। इसके बाद Next पर क्लिक करें।

स्टेप-19 Pay and Book Appointment पर क्लिक करें।

स्टेप-20 यह आपको पेमेंट गेटवे पेज पर ले जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा, आप एक बार फिर Passport Seva की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे।

स्टेप-21 अब Appointment Confirmation के पेज पर पहुँच जाएंगे। इस पेज पर Passport Seva Kendra से मिले एप्वाइंटमेंट का पूरा डिटेल होगा।

स्टेप-22 Print Application Receipt पर क्लिक करें।

स्टेप-23 अगले पेज पर आप रिसिप्ट का प्रीव्यू देख पाएंगे। एक बार फिर Print Application Receipt पर क्लिक करें।

स्टेप-24 आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र पर एंट्री के लिए इस रिसिप्ट के प्रिंट आउट की जरूरत पडे़गी।