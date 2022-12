PGCIL Bharti 2022: 211 डिप्लोमा ट्रेनी पदों के लिए आवेदन शुरू, यहाँ देखें डिटेल्स

PGCIL Bharti 2022: पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सहित विभिन्न विषयों के तहत डिप्लोमा ट्रेनी के पद के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है। उम्मीदवारों को 09 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 के बीच कॉर्पोरेशन की ऑफिसियल वेबसाइट पर ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 27 वर्ष है। ये रिक्तियां उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी क्षेत्र और दिल्ली कॉर्पोरेट क्षेत्र में उपलब्ध हैं।

PGCIL Bharti 2022 महत्वपूर्ण तारीखें :

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तारीख - 09 दिसम्बर 2022

आवेदन की आखिरी तारीख - 31 दिसम्बर 2022

PGCIL Bharti 2022 पदों का विवरण :

डिप्लोमा ट्रेनी (इलेक्ट्रॉनिक) - 11 पद

डिप्लोमा ट्रेनी (सिविल) - 23 पद

डिप्लोमा ट्रेनी ( इलेक्ट्रिकल ) -177 पद

PGCIL Bharti 2022 शैक्षिक योग्यता :

डिप्लोमा ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल) - इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा.

डिप्लोमा ट्रेनी (सिविल) - सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा.

डिप्लोमा ट्रेनी (इलेक्ट्रॉनिक्स) - इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा.

अधिसूचना देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

PGCIL Bharti 2022 चयन प्रक्रिया :

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा (कंप्यूटर टेस्ट) के आधार पर किया जाएगा

भाग- I में टेक्निकल नॉलेज टेस्ट (TKT) शामिल है जिसमें 120 प्रश्न हैं जिनमें संबंधित विषय से विशिष्ट प्रश्न हैं।

भाग- II में शब्दावली, मौखिक समझ, मात्रात्मक योग्यता तर्क क्षमता डेटा पर्याप्तता और व्याख्या संख्यात्मक क्षमता आदि पर 50 प्रश्नों के साथ पर्यवेक्षी योग्यता परीक्षा (एसएटी) शामिल है।

PGCIL Bharti 2022 सैलरी :

स्टाइपेंड - 27,500/- प्रति माह

प्रशिक्षण के सफल समापन पर उम्मीदवारों को 25,000 रुपये -3% - 1,17,500 (आईडीए) के वेतनमान में पर्यवेक्षी श्रेणी में जूनियर इंजीनियर ग्रेड- IV (S1) के रूप में शामिल किया जाएगा।

PGCIL Bharti 2022 आवेदन प्रक्रिया :

पॉवरग्रिड पीजीसीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर जाएँ.

→ करियर अनुभाग पर क्लिक करें उसके बाद नौकरी के अवसर पर क्लिक करें, और फिर "Recruitment of Diploma Trainee (Electrical/Civil/Electronics) for Regions and Corporate Centre" पर जाएं।

पद के लिए रजिस्ट्रेशन करें

अपनी डिटेल्स भरें

अपना आवेदन जमा करें