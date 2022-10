PM Modi visit himachal Pradesh: पीएम मोदी ने बिलासपुर एम्स का किया उद्घाटन, जानें और कितने प्रोजेक्ट हुए लांच?

PM Modi visit himachal Pradesh: पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) का उद्घाटन किया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस एम्स से बिलासपुर जिले में स्वास्थ्य की सुविधाएं और बेहतर होंगी साथ ही रोजगार के भी अनेक अवसरों का भी सृजन होगा.

इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अन्य योजनाओं की भी आधारशिला रखी. पीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अवसरों की भूमि है और यहाँ चिकित्सा पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और यह राज्य देश के लिए स्वास्थ्य और पर्यटन का केंद्र बनेगा. वह अपनी यात्रा के दौरान प्रसिद्ध कुल्लू दशहरा समारोह में भी भाग लिया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित अन्य लोग उपस्थित थे.

Went to AIIMS Bilaspur campus earlier today. The opening of AIIMS is a game changer for Himachal Pradesh. It is a campus which is sensitive to the environment. India's recent strides in the health sector have been exceptional, particularly benefiting the poor and middle class. pic.twitter.com/dNgAwvybFE