PM Modi Goa visit: पीएम मोदी ने ‘मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ का किया उद्घाटन, यहाँ देखें हाइलाइट्स

Manohar International Airport: पीएम मोदी ने आज गोवा को एक नई सौगात देते हुए गोवा के मोपा में राज्य के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट (मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट) का उद्घाटन किया है. आपको बताते चलें कि पीएम मोदी ने ही नवंबर 2016 में इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी. इस एयरपोर्ट को बनाने में लगभग ₹2,870 करोड़ रूपये खर्च हुए है.

यह एयरपोर्ट डेवलपमेंट का फेज-1 है जो प्रति वर्ष लगभग 4.4 मिलियन यात्रियों (MPPA) टारगेट पूरा करेगा, जिसे बाद में 33 'MPPA' तक बढ़ाया जा सकता है. इस एयरपोर्ट का नाम स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया है.



मोपा में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से गोवा टूरिज्म को भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा. साथ ही राज्य में आने वाले देश-विदेश के पर्यटक भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते है. इस एयरपोर्ट के परिचालन से राज्य के सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा.

सुंदर समुद्र तटों (beaches), ऐतिहासिक किलों, ग्लैमरस कसीनो और नाइट क्लबों के कारण गोवा देश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है.

न्यू गोवा इंटरनेशनल, या मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, को जीएमआर ग्रुप द्वारा बनाया गया है. यह 2,312 एकड़ में फैला हुआ है. इसका संचालन 05 जनवरी 2023 से किया जायेगा.

यह खासकर उत्तरी गोवा में पर्यटक यातायात की सेवा में मददगार साबित होगा. दक्षिण गोवा में पहले से ही डाबोलिम एअरपोर्ट मौजूद है.

मोपा एयरपोर्ट पर स्थायी बुनियादी ढाँचे पर आधारित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसमे सोलर पॉवर प्लांट, ग्रीन बिल्डिंग,एलईडी लाइटें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग,और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी सुविधाएँ है.

साथ ही यहाँ 3-D मोनोलिथिक प्रीकास्ट बिल्डिंग, स्टेबिलरोड, रोबोमैटिक हॉलो प्रीकास्ट वॉल, 5G सर्विस, 14 पार्किंग बे सहित वर्ल्ड क्लास सुविधाएँ है.

प्रधानमंत्री 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को संबोधित किया और उन्होंने कार्यक्रम के दौरान तीन राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का उद्घाटन भी किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ''कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेद, सिर्फ इलाज के लिए है। लेकिन इसकी खूबी ये भी है कि आयुर्वेद हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है''.



पीएम मोदी गोवा से पहले महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है.

एम्स नागपुर: पीएम ने एम्स नागपुर राष्ट्र को समर्पित किया जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है जिसमें ओपीडी, आईपीडी, डायग्नोस्टिक सेवाएं, ऑपरेशन थिएटर और 38 विभाग शामिल हैं.

समृद्धि महामार्ग: प्रधानमंत्री ने 520 किमी लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले फेज का उद्घाटन भी किया. इससे नागपुर और मुंबई के बीच दूरी कम होगी और यह 24 जिलों को भी आधुनिक कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा.

नागपुर मेट्रो: पीएम मोदी ने नागपुर मेट्रो के पहले फेज को राष्ट्र को समर्पित किया और दूसरे फेज की आधारशिला रखी.

वंदे भारत एक्सप्रेस: प्रधानमंत्री ने नागपुर-बिलासपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया. साथ ही उन्होंने अजनी में 12 हजार हॉर्स पावर के रेल इंजन के मेंटेनेंस डिपो का उद्घाटन भी किया.

इनके अतिरिक्त उन्होंने 'नागपुर' और 'अजनी' रेलवे स्टेशन के रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की साथ ही नागपुर इटारसी लाइन के कोहली-नरखेड़ रूट की भी शुरुआत की है.

