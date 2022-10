5G in India: पीएम मोदी ने भारत में लांच किया 5G सर्विस, जानें किन शहरों को मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट?

5G in India: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में 5G सेवाओं को लांच कर दिया है, जिससे भारत में एक नए तकनीकी युग की शुरुआत हो गयी है. पीएम मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री ने छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) का भी उद्घाटन किया साथ ही IMC प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया. 5G आत्मनिर्भर भारत', जय अनुसंधान और 'सबका साथ, सबका विश्वास' के पीएम के संकल्प को आगे बढ़ायेगा.

इस अवसर पर देश की समस्त दूरसंचार कंपनियों के प्रमुख और टेक्नोलॉजी से जुड़े अन्य प्रमुख लोग उपस्थित थे. देश के तीन प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों ने 5G की तकनीक की क्षमता दिखाने के लिए पीएम के सामने एक-एक यूज केस को प्रदर्शित किया. रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के विजन के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया. इस अवसर पर बोलते हुए भारती इंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने इसे नए युग की शुरुआत बताया.

In a short while from now, at 10 AM the Indian Mobile Congress commences where India’s 5G revolution is all set to be launched. I specially urge those from the tech world, my young friends and the StartUp world to join this special programme. https://t.co/0JVJxMQEFw https://t.co/81gTtZEwz2