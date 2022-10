राष्ट्रपति ने असम में किया ट्रेन सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, जानें 'परम कामरूप' सुपरकंप्यूटर के बारें में

President Droupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज असम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है. यह उद्घाटन कार्यक्रम गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में आयोजित किया गया था. इस अवसर पर राज्यपाल जगदीश मुखी, प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री, रामेश्वर तेली आदि मौजूद थे.

President Droupadi Murmu inaugurated and laid the foundation stones for various Union and State government projects related to education, connectivity and infrastructure development in Assam.



Details: https://t.co/p567kbA2Eb pic.twitter.com/pHDjgHniUB