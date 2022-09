New Attorney General of India: आर. वेंकटरमणि बने भारत के नए अटॉर्नी जनरल, जानें अटॉर्नी जनरल के बारें में

New Attorney General of India: वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमणि को तीन साल के लिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल (AG) के रूप में नियुक्त किया गया है. विधि और न्‍याय मंत्रालय ने घोषणा की कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर. वेंकटरमणि को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है. वह केके वेणुगोपाल का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है. वर्ष 2020 के बाद केके वेणुगोपाल को 02 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया था.

"I thank the Hon'ble Prime Minister, the Home Minister, the Law Minister for placing confidence in me to take up this sensitive assignment"#WATCH Senior Advocate Sh. R. #Venkataramani express himself after being appointed as the new Attorney General for India w.e.f 1st Oct'22 pic.twitter.com/ytTVxrMpXC