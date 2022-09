Opisthiamimus Gregori: शोधकर्ताओं ने खोजा विलुप्त रेप्टाइल 'ओपिस्टियमिमस ग्रेगोरी' का जीवाश्म, जानें इसके बारे में

Opisthiamimus Gregori: शोधकर्ताओं की एक टीम ने प्राचीन रेप्टाइल (सरीसृप) की एक नई विलुप्त प्रजाति के जीवाश्म की खोज की है. जो छिपकली की तरह दिखती है. जिसका नाम ओपिस्टियमिमस ग्रेगोरी (Opisthiamimus Gregori) है. यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रजाति के जीव लुप्त प्राचीन जुरासिक अवधि के डायनासोर के समय में पाए जाते थे. यह तुतारा (Tuatara) सरीसृप के समान प्रजातियों से सम्बंधित है, जो न्यूजीलैंड में पाए जाते है. यह शोध जर्नल ऑफ सिस्टेमैटिक पैलियोन्टोलॉजी में प्रकाशित किया गया है.

नये खोजे गए सरीसृप का जीवाश्म उसकी पूंछ और उसके पिछले पैरों के हिस्सों के अलावा लगभग पूरा है. शोध से सम्बंधित वैज्ञानिक कारानो के अनुसार, छोटे प्रागैतिहासिक जीवों के लिए ऐसा पूर्ण कंकाल दुर्लभ है क्योंकि उनकी अपेक्षाकृत नाजुक हड्डियां जीवाश्म बनने से पहले या बाद में नष्ट हो जाती हैं.

We’re excited to introduce a new, extinct species: Opisthiamimus gregori. It was a lizard-like rhynchocephalian—part of the same ancient lineage as 🇳🇿's living tuatara. But this species once inhabited Jurassic N. America about 150 MYA and lived alongside dinos. 🎨Julius Csotonyi pic.twitter.com/Mr1m4TjSnS