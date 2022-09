जानें एक ऐसे स्कूल के बारे में जहाँ एडमिशन के लिए 10th फेल होना है जरुरी, पर वहां से पढ़ के निकली हैं कई फेमस हस्तियाँ

आपको 3 इडियट मूवी के रैंचों का किरदार तो याद होगा ही, ये रैंचों का किरदार दरसल रियल लाइफ के सोनम वान्ग्चुंग से प्रेरित था. सोनम वान्ग्चुंग लद्दाख के रहने वाले एक इंजीनियर के साथ ही एक सोशल वर्कर भी हैं और उन्हें विश्व की कई अलग- अलग संस्थाओ द्वारा सम्मानित किया गया है I सोनम वान्ग्चुंग ने लद्दाख में एक ऐसे स्कूल की शुरुआत की है जिसने भारत में शिक्षा को एक नई दिशा दी है जिसका नाम है SECMOL स्कूल. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) की एक रिसर्च रिपोर्ट में इस स्कूल के बारे में विस्तार से बताया गया है. ये रिसर्च रिपोर्ट आरती उपाध्याय और योगेन्द्र पाण्डेय की है. आइये जानें इस स्कूल के बारे में-

क्या खास है इस स्कूल में-

इस स्कूल को लद्दाख में रहने वाले छात्रों के शैक्षिक और सांस्कृतिक मूवमेंट (The Students' Educational and Cultural Movement of Ladakh- SECMOL) के द्वारा वर्ष 1988 में बनाया गया था. ये स्कूल सरकारी शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों का प्रयास कर रहा है.

इस स्कूल का कैंपस पूरी तरह इको-फ्रेंडली है और इसके पूरे कैंपस में सोलर लाइट्स का ही इस्तेमाल होता है.

यहाँ स्टूडेंट्स, और एम्प्लोयी सभी साथ काम करते हैं.

ये स्कूल आजकल के सामान्य स्कूलों के जैसा नहीं है यहाँ स्टूडेंट्स को न केवल किताबी जानकारी बल्कि प्रैक्टिकल के आधार पर नॉलेज दी जाती है.

यहाँ स्टूडेंट्स न केवल व्यावहारिक नॉलेज बल्कि इको फ्रेंडली, सोशल और पारंपरिक नॉलेज और कौशल को भी सीखते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स शैक्षणिक ज्ञान के साथ-साथ पारम्परिक ज्ञान भी सीखते हैं जैसे लद्दाख का पारम्परिक संगीत, नृत्य और इतिहास.

ऐसे ज्ञान से स्टूडेंट्स को इस क्षेत्र के प्रशासन और समस्याओं के बारे में समझने में आसानी होती है और वो इस क्षेत्र के मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

SECMOL स्कूल का उद्देश्य लद्दाख में रहने वाले बच्चों और युवाओं के ज्ञान को बढ़ाना और उन्हें आत्म निर्भर बनाना है.

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि, यहाँ के बच्चे लद्दाखी बोलते हुए बड़े हुए हैं, और कुछ समय पहले तक यहाँ के लगभग 95 प्रतिशत स्टूडेंट्स हर साल 10वीं की परीक्षाओं में फेल हो जाते थे। जिसके बाद सोनम वान्ग्चुंग ने इस वैकल्पिक स्कूल की शुरूआत की.

लद्दाख के एक प्रसिद्ध पत्रकार तेवांग रिग्ज़ेन, जो बाद में 27 साल की उम्र में लद्दाख हिल काउंसिल के शिक्षा मंत्री बने, अपनी 10 वीं कक्षा में पांच बार फेल हुए और यहीं के छात्र स्टैनज़िन एक फिल्म निर्माता बन गए जिन्होंने क्लास 10th में चार बार असफलता का सामना किया और उसके बाद उन्होंने दुनिया भर में प्रशंसा प्राप्त की। यहाँ के एक अन्य छात्र स्टीनरियस एक प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी हैं जो पहले तीन बार असफल हो चुके थे।

इस स्कूल में स्टूडेंट्स के दिन की शुरुआत सोनम वान्ग्चुंग की मॉर्निंग स्पीच से होती है जिसके बाद स्टूडेंट्स अपनी अपनी रूचि के अनुसार अपने कामों में लग जातें हैं. ये टास्क कम्पलीट करना स्टूडेंट्स और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है.

यहाँ साइंस और सोशल साइंस भी स्टूडेंट्स को व्यावहारिक ज्ञान के माध्यम से अपनी मातृभाषा में सिखाई जाती है. इस स्कूल में कुछ भी सीखने के लिए कोई हार्ड एंड फ़ास्ट रूल नहीं है. इस स्कूल में स्टूडेंट्स मैथ्स भी बहुत ही रोचक तरह से सीखते हैं.इस स्कूल की टेरा बिल्डिंग पर बनी सीढियाँ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल मैथ्स करने में मदद करती हैं. ये सीढियाँ गणित सीखने के सबसे अनोखे और दिलचस्प तरीकों में से एक हैं। छात्र टेरा बिल्डिंग का उपयोग विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों जैसे वार्तालाप कक्षाओं, कंप्यूटर सीखने, नृत्य-संगीत, ध्यान, और निश्चित रूप से, एक अच्छी तरह से स्टॉक की गई लाइब्रेरी के लिए करते हैं।