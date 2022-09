Team India surpasses Pakistan: भारत ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीत का रिकार्ड तोडा, टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पछाड़ा

Team India surpasses arch-rivals Pakistan: भारतीय क्रिकेट टीम ने T20I में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में जीत के साथ एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीतने वाली टीम बन गई. भारत ने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है. रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने यह उपलब्धि हासिल की है.

इससे पहले यह रिकार्ड पाकिस्तान के पास था, जिसने वर्ष 2021 में 20 T20I मैच जीते थे. भारत ने यह रिकार्ड तोड़ते हुए वर्ष 2022 में अब तक 21 T20 मैचों में जीत दर्ज की है. सूर्यकुमार यादव (69) और विराट कोहली (63) के अर्धशतकों की मदद से भारत ने अपनी 21वीं T20 जीत हासिल की है.

