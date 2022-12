UPPSC Bharti 2022-23: 2382 मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, यहाँ चेक करें डिटेल्स

UPPSC Bharti 2022-23: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने मेडिकल ऑफिसर ग्रेड-II के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. आयोग ने विभिन्न विभागों के कुल 2382 पदों पर भर्ती के लिए ये रिक्तियां निकलीं हैं. इस अवसर के इच्छुक डॉक्टर आयोग की वेबसाइट यानी uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि आवेदन की अंतिम तिथि 05 जनवरी 2023 है. आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पात्रता, चयन प्रक्रिया, वेतन और अन्य विवरणों की जांच करने के लिए ऑफिसियल अधिसूचना को ध्यान से पढ़ लें.



UPPSC Bharti 2022-23 महत्वपूर्ण तारीखें :

आवेदन की आखिरी तारीख - 5 जनवरी 2023

UPPSC Bharti 2022-23 पदों का विवरण :

गाइनकालजिस्ट 346

एनेस्थेटिस्ट 476

बाल रोग विशेषज्ञ 418

रेडियोलाजिस्ट 68

पैथोलोजिस्ट 6

जनरल सर्जन 401

जनरल सर्जन 488

ओफ्थाल्मोलोजिस्ट 5

ओर्थोपेडिशियन 2

ई.एन.टी. स्पेशलिस्ट 29

डर्मेटोलॉजिस्ट 46

सकाइअट्रस्ट 32

माइक्रोबायोलॉजिस्ट 8

फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट 52

पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट 5

UPPSC Bharti 2022-23 शैक्षिक योग्यता :

डिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की एमबीबीएस डिग्री या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत मान्यता प्राप्त एक स्नातक मेडिकल डिग्री। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या एक पोस्ट द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की संबंधित विशेषता में स्नातकोत्तर डिग्री (3 वर्ष) -राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री या

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की संबंधित विशेषता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष) या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा डिप्लोमा और पंजीकरण के बाद संबंधित विशेषता में कम से कम एक वर्ष का अनुभव। संबंधित चिकित्सा परिषद में डिप्लोमा।

UPPSC Bharti 2022-23 आवेदन प्रक्रिया :

यूपीपीएससी की वेबसाइट - uppsc.up.nic.in पर जाएं

'Apply' पर क्लिक करें, इसके बाद उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन होगा.

अपना रजिस्ट्रेशन करें

इसके बाद 'Print Registration Slip' प्रदर्शित होगी और प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंट लेना होगा।

"Click here to proceed for payment" पर क्लिक करके शुल्क का भुगतान करें

अब, "Proceed for final submission of application form" पर क्लिक करें।

पूछे गए विवरण भरें

विधिवत स्कैन फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें

प्रारूप में सभी प्रविष्टियों को भरने के बाद, आप "पूर्वावलोकन" पर क्लिक करके जांच सकते हैं कि क्या सभी प्रविष्टियां और सूचनाएं सही ढंग से दर्ज की गई हैं और फिर इसे आयोग को भेजने के लिए "Submit" बटन पर क्लिक करें।