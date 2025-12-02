SSC GD Vacancy 2026 OUT!
AIIMS INI SS 2026 का रिजल्ट aiimsexams.ac.in पर जारी, PDF डाउनलोड के लिए यहां से पाएं Direct Link

Dec 2, 2025, 15:47 IST

INI SS 2026 Result: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने AIIMS INI SS जनवरी 2026 सेशन का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन छात्रों ने यह एग्जाम दिया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस सुपर-स्पेशलिटी (INI-SS) एंट्रेंस टेस्ट स्टेज-I में अस्थायी रूप से पास हुए छात्र का रोल नंबर-वार सूची ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। INI SS 2026 एग्जाम 22 नवंबर, 2025 को आयोजित की गई थी। जो छात्र इस एग्जाम में पास हुए हैं, वे जनवरी 2026 सत्र के लिए DM/MCH Courses में एडमिशन लेने के योग्य हैं। यह एडमिशन देश के महत्वपूर्ण चिकित्सा शिक्षा संस्थानों (INI) में होंगे, जैसे: एम्स-नई दिल्ली और सभी नए एम्स, जिपमर-पुडुचेरी, पीजीआईएमईआर-चंडीगढ़, निमहंस-बेंगलुरु और एससीटीआईएमएसटी-त्रिवेंद्रम।

छात्र ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर AIIMS INI SS जनवरी 2026 रिजल्ट PDF देख सकते हैं। छात्र PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।

INI SS 2026 Result - यहां क्लिक करें

INI SS 2026 रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें

AIIMS INI SS 2026 जनवरी सेशन का रिजल्ट अब ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।

स्टेप 1: AIIMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: एकेडमिक कोर्स पर क्लिक करें और ‘Super Speciality Exam’ सेक्शन पर जाएं।

स्टेप 3: INI SS 2026 पर क्लिक करें।

स्टेप 4: रिजल्ट विंडो पर क्लिक करें।

स्टेप 5: INI SS 2026 रिजल्ट PDF स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6: आगे के लिए रिजल्ट PDF डाउनलोड कर लें।

