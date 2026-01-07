AISSEE 2026 City Intimation Slip: सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, जाने कैसे करें Download

ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (AISSEE 2026) में रजिस्टर करने वाले छात्रों के लिए एग्जाम सिटी स्लिप ऑफिशियल रूप से वेबसाइट पर जारी कर दी है। सभी स्टूडेंट्स सिटी इंटीमेशन स्लिप को डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
छात्रों को यह सिटी इंटीमेशन स्लिप को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट के लिंक पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड फील करना होगा। जारी किए गए नोटिस के अनुसार, AISSEE 2026 का एग्जाम 18 जनवरी, 2026 को पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित किया जाएगा।
एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां
छात्र एग्जाम से जुड़ी अपडेट के लिए नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें।
|इवेंट
|डेट्स और डिटेल्स
|सिटी स्लिप जारी होने की डेट
|6 जनवरी 2026
|एग्जाम की डेट
|18 जनवरी 2026
|एडमिट कार्ड जारी होने की एक्सपेक्टेड डेट
|परीक्षा से 3-4 दिन पहले
|एग्जाम मोड
|पेन और पेपर (OMR आधारित)
|ऑफिशियल वेबसाइट
|exams.nta.nic.in
सिटी इंटीमेशन स्लिप क्या है?
सिटी इंटीमेशन स्लिप से आपके एग्जाम से जुड़ी अपडेट्स मिलती हैं। अक्सर छात्र इसे एडमिट कार्ड समझ लेते हैं, लेकिन यह एडमिट कार्ड नहीं होता।
- यह केवल आपको यह बताने के लिए है कि आपका एग्जाम किस शहर में आयोजित किया जाएगा।
- सिटी इंटिमेशन स्लिप का उद्देश्य यह है कि छात्र और उनके माता-पिता समय रहते एग्जाम सेंटर तक की यात्रा और ठहरने का इंतजाम कर सकें।
- एडमिट कार्ड अलग से जारी किया जाएगा, जिसमें एग्जाम सेंटर का नाम और सटीक पता दिया होगा।
सिटी स्लिप डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
छात्र एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- छात्र NTA की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society/ पर जाएं।
- होमपेज पर 'Advanced City Intimation for AISSEE-2026' के लिंक को चुनें।
- फिर, अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड फॉर्म में फिल करें।
- उसके बाद कैप्चा कोड डालकर फॉर्म को सबमिट करें।
- फिर, अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप को डाउनलोड कर लें। साथ ही, उसका प्रिंट आउट निकाल लें।
एग्जाम के लिए कुछ जरूरी टिप्स
- समय का ध्यान: एग्जाम 18 जनवरी को है, इसलिए अब केवल रिवीजन पर ध्यान दें।
- दस्तावेज: एग्जाम सेंटर पर जाते समय एडमिट कार्ड के साथ एक ओरिजिनल फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड भी लेकर जाएं।
- हेल्पलाइन नंबर: यदि छात्रों को सिटी इंटिमेशन स्लिप को डाउनलोड करने में कोई समस्या आए, तो वह NTA के हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 पर संपर्क करें।
