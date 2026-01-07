AISSEE 2026 City Intimation Slip: सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, जाने कैसे करें Download

ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (AISSEE 2026) में रजिस्टर करने वाले छात्रों के लिए एग्जाम सिटी स्लिप ऑफिशियल रूप से वेबसाइट पर जारी कर दी है। सभी स्टूडेंट्स सिटी इंटीमेशन स्लिप को डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

छात्रों को यह सिटी इंटीमेशन स्लिप को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट के लिंक पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड फील करना होगा। जारी किए गए नोटिस के अनुसार, AISSEE 2026 का एग्जाम 18 जनवरी, 2026 को पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित किया जाएगा।

AISSEE City Intimation Slip Direct Link

एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां

छात्र एग्जाम से जुड़ी अपडेट के लिए नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें।