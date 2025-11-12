AP SSC परीक्षा 2026: DGE ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए फीस पेमेंट की सुविधा शुरू की, यहां देखें पूरी जानकारी

परीक्षा शुल्क भुगतान (500 रुपये का विलंब शुल्क)

परीक्षा शुल्क भुगतान (विलंब शुल्क 200 रुपये)

परीक्षा शुल्क भुगतान (विलंब शुल्क 50 रुपये)

बिना विलंब शुल्क के परीक्षा शुल्क भुगतान

आंध्र प्रदेश कक्षा 10 परीक्षा फीस पेमेंट का पूरा शेड्यूल यहां देखें:

AP SSC परीक्षा फीस पेमेंट शेड्यूल 2026

AP SSC परीक्षा 2026: सरकारी परीक्षा निदेशालय, आंध्र प्रदेश ने सभी स्कूलों और संस्थानों के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कक्षा 10 SSC के रेगुलर और एक बार फेल हो चुके छात्रों के लिए परीक्षा फीस पेमेंट का शेड्यूल जारी किया गया है। फीस पेमेंट की सुविधा 13 से 25 नवंबर, 2025 तक खुली रहेगी। इसके बाद, पेमेंट गेटवे 15 दिसंबर, 2025 तक खुला रहेगा, लेकिन इस दौरान कुछ निश्चित समय पर लेट फीस भी लगेगी।

AP SSC परीक्षा फीस पेमेंट से जुड़ी जरूरी बातें

1. फीस का पेमेंट केवल bse.ap.gov.in पर स्कूल लॉगिन के माध्यम से ही किया जाना चाहिए।

2. CFMS या बैंक चालान के माध्यम से किया गया पेमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा। आखिरी तारीख में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

3. रेगुलर छात्रों को सभी विषयों के लिए 125 रुपये और 3 विषयों तक के लिए 110 रुपये का पेमेंट करना होगा। व्यावसायिक विषयों के छात्रों को अतिरिक्त 60 रुपये देने होंगे।

4. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन के लिए आखिरी तारीख का इंतजार न करें, क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट क्रैश हो सकती है।



