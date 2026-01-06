Bihar Board 12th Admit Card 2026: BSEB इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड जल्द ही exam.biharboardonline.com पर होगा जारी; जाने कैसे करें डाउनलोड

बिहार स्कूल परीक्षा समिति (BSEB) जल्द ही कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) के फाइनल एग्जाम 2026 के लिए फाइनल एडमिट कार्ड जारी करेगा। छात्र इस सप्ताह के भीतर ऑफिशियल वेबसाइट exam.biharboardonline.com पर अपना ए़डमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की थ्योरी एग्जाम 2 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। वहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम 10 जनवरी से 20 जनवरी 2026 के बीच होनी तय हैं।

Bihar Board 12th Admit Card 2026: एग्जाम डिटेल्स

बिहार बोर्ड के एग्जाम से जुड़ी डिटेल्स जानने के लिए सभी छात्र नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें।