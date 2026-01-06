Bihar Board Matric Admit Card 2026: BSEB बिहार बोर्ड 10वीं का एडमिट कार्ड हुआ जारी, यहां से पाएं डायरेक्ट Link

Bihar Board Class 10 Admit Card 2026: बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने आज, 6 जनवरी 2026 को बिहार बोर्ड ने मैट्रिक (कक्षा 10वीं) का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट exam.biharboardonline.org पर विजिट करें। स्कूल अधिकारियों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करके बिहार बोर्ड कक्षा 10 के थ्योरी एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा।

BSEB की 10वीं 2026 के एग्जाम का 17 से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित किए गए है। बोर्ड द्वारा जारी किए गए एडमिट कार्ड छात्रों के लिए एग्जाम सेंटर पर ले जाने वाला जरूरी दस्तावेज है।