Bihar Board Matric Admit Card 2026: BSEB बिहार बोर्ड 10वीं का एडमिट कार्ड हुआ जारी, यहां से पाएं डायरेक्ट Link

Bihar Board Class 10 Admit Card 2026: बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने आज, 6 जनवरी 2026 को बिहार बोर्ड ने मैट्रिक (कक्षा 10वीं) का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट exam.biharboardonline.org पर विजिट करें। स्कूल अधिकारियों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करके बिहार बोर्ड कक्षा 10 के थ्योरी एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा।
BSEB की 10वीं 2026 के एग्जाम का 17 से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित किए गए है। बोर्ड द्वारा जारी किए गए एडमिट कार्ड छात्रों के लिए एग्जाम सेंटर पर ले जाने वाला जरूरी दस्तावेज है।
वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2026 में सम्मिलित होने के लिए परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र (Admit Card) समिति की वेबसाईट पर जारी करने तथा उसे डाउनलोड कर परीक्षार्थियों को वितरण कराने के संबंध में आवश्यक सूचना।#Bihar#BSEB#BiharBoard pic.twitter.com/hLGawEV5kt— Bihar School Examination Board (@officialbseb) January 6, 2026
BSEB Matric Exam 2026: बिहार बोर्ड एग्जाम से जुड़ी डेट्स
10वीं के छात्रों के एग्जाम से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी लेने के लिए आप नीचे दी गई टेबल पर नजर जरूर डालें।
|इवेंट
|इंपोर्टेंट डेट्स
|एडमिट कार्ड जारी होने की डेट
|6 जनवरी 2026
|प्रैक्टिकल एग्जाम की अवधि
|20 जनवरी से 22 जनवरी 2026
|मुख्य थ्योरी एग्जाम
|17 फरवरी से 25 फरवरी 2026
|एग्जाम का मोड
|ऑफलाइन (दो पालियों में)
|रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट्स
|मार्च 2026 का अंतिम सप्ताह
एडमिट कार्ड में इन जानकारियों को करें चेक
एडमिट कार्ड प्राप्त करने के बाद, छात्र नीचे दी गई इन जानकारियों को अच्छे से चेक करें। साथ ही, अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप से चेक करें।
- छात्र का नाम और माता-पिता का नाम
- रोल नंबर और रोल कोड
- रजिस्ट्रेशन नंबर
- एग्जाम सेंटर का नाम और पता
- सब्जेक्ट और एग्जाम की डेट्स
- छात्र की फोटो और सिग्नेचर
एग्जाम हॉल के लिए जरूरी गाइडलाइन
- ओरिजिनल एडमिट कार्ड: एग्जाम सेंटर पर हमेशा ओरिजिनल कॉपी लेकर जाएं। फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी।
- टाइम का ध्यान: पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:00 बजे से शुरू होगी। छात्र एग्जाम सेंटर पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचें।
- प्रतिबंधित वस्तुएं: मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना सख्त मना है।
- पहचान पत्र: सुरक्षा के तौर पर स्कूल का आई-कार्ड भी साथ रखें।
