Bihar Board Date Sheet 2026: BSEB 10वीं और 12वीं की डेटशीट जल्द करेगा घोषित, यहां देखें लेटेस्ट अपडेट

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB), पटना, जल्द ही मैट्रिक (कक्षा 10वीं) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) के एग्जाम की डेटशीट जारी करने वाला है। छात्र डेट शीट को ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर देख सकते हैं। BSEB कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द ही समाप्त कर देगा। पिछले साल के अनुसार, बोर्ड फरवरी 2026 में एग्जाम आयोजित कर सकता है। साथ ही, रिजल्ट मार्च के अंत या अप्रैल 2026 की शुरुआत में जारी कर सकता हैं।

BSEB कब जारी करेगा 2026 डेट शीट?

BSEB पिछले कुछ सालों के रुझानों को देखते हुए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, कि बोर्ड नवंबर 2025 के लास्ट तक या दिसंबर 2025 के शुरुआत में ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों कक्षाओं की डेटशीट लागू कर देगा।