CBSE बोर्ड ने 10वीं-12वीं की परीक्षा में किए बड़े बदलाव, यहां पढ़ें पूरी गाइडलाइन

सीबीएसई ने 2025-26 सेशन के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के कई नए नियमों की घोषणा की है। आइए जानते हैं क्या है नए नियम…

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए अब तक कई नियम जारी किए हैं। कक्षा 10वीं के लिए दो बार परीक्षाओं को मंजूरी देते हुए मूल्यांकन शुरू किया है। इसके अलावा, कक्षा 12 के लिए नए स्किल-आधारित वैकल्पिक विषय, व्यावहारिक शिक्षा और टेक्नोलॉजी के उपयोग तथा कौशल विकास के आधार पर 9-पॉइंट ग्रेडिंग स्केल भी शुरू किया गया है। इन सभी नियमों की पूरी जानकारी नीचे दी गई है। क्या है सीबीएसई का नया नियम? 2026 में बोर्ड परीक्षा का परिणाम पाने के लिए, छात्रों को कम से कम 75% उपस्थिति की आवश्यकता होगी। उपस्थिति को आंतरिक मूल्यांकन से जोड़ा जाएगा, जो कक्षा में भागीदारी, समय-समय पर होने वाले टेस्ट, प्रोजेक्ट और अन्य गतिविधियों के आधार पर होगा। कम उपस्थिति वाले छात्रों को साल दोहराना पड़ सकता है या उन्हें दोबारा मूल्यांकन देना पड़ सकता है। सर्कुलर के अनुसार, कक्षा 10 के दो साल के पाठ्यक्रम में कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों का पाठ्यक्रम शामिल होगा, और कक्षा 12वीं के लिए इसमें कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों का पाठ्यक्रम शामिल होगा। कक्षा 10वीं के छात्र अधिकतम दो वैकल्पिक विषय चुन सकेंगे, जबकि कक्षा 12वीं के छात्र अधिकतम एक विषय चुन सकेंगे। स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उनके पास योग्य शिक्षक और पर्याप्त बुनियादी ढांचा हो।

9वीं और 11वीं कक्षा में क्या बदला? सीबीएसई के नए रूल के अनुसार 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। स्कूलों को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध एग्जाम सरगम पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसके बाद छात्रों को एक वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगी। रजिस्ट्रेशन में कोई गलती होने पर 14 से 28 नवंबर, 2025 के बीच उसे ठीक किया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फॉर्म में किसी भी तरह के संक्षिप्त शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता; सभी विवरण पूरी तरह से भरने होंगे। क्रॉस-चेक या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होंगे। आंतरिक मूल्यांकन नई शिक्षा नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। स्कॉलरशिप के लिए माता-पिता की आय का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, और पंजीकरण पोर्टल अधिसूचित तारीखों को रात 11:59 बजे बंद हो जाएगा। विदेशी स्कूल छात्रों को APAAR ID लिंक में मिलेगी छूट

सीबीएसई ने मान्यता प्राप्त विदेशी स्कूलों को एपीएआर आईडी सिस्टम लागू करने से छूट दे दी है। यह सिस्टम भारतीय छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इस फैसले से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान हो जाएगी, खासकर यूएई में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए। सीबीएसई ने उम्मीदवारों की सूची (एलओसी) जमा करने और परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए दो अलग-अलग सर्कुलर जारी किए हैं, जिनकी अंतिम तिथि एक ही है। तय तारीख के बाद भुगतान करने पर ऑटोमेटिक लेट फीस लगेगी। जारी हुआ नया सर्कुलर शिक्षा को मॉडर्न बनाने और स्किल-बेस्ड लर्निंग को बढ़ाने के लिए साल 2025-26 से CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए नया सिलेबस जारी किया है। कक्षा 10वीं में क्या बदलेगा? 10वीं के छात्रों को साल में दो बार (फरवरी और अप्रैल) परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इसमें, जिसे ज्यादा नंबर आएंगे, मेन रिजर्ट में वही अंक मान्य होंगे। इसमें कॉन्सेप्ट-बेस्ड, प्रॉब्लम-सॉल्विंग और रियल-वर्ल्ड एप्लिकेशन वाले सवाल पूछे जाएंगे। मूल्यांकन के लिए 60 प्रतिशत अंक थ्योरी परीक्षाओं और 40 प्रतिशत आंतरिक मूल्यांकन में बांटे गए हैं।

कक्षा 12वीं के लिए क्या है नए नियम • 9-पॉइंट ग्रेडिंग स्केल – पहले का 5-पॉइंट ग्रेडिंग स्केल अब 9-पॉइंट सिस्टम से बदल दिया जाएगा, जिसके तहत टॉप 12.5% छात्र A1 ग्रेड प्राप्त करेंगे। • इन विषयों में नए स्किल-बेस्ड वैकल्पिक कोर्स शुरू किए जाएंगे: 1. लैंड ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएट 2. इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर 3. फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर 4. डिज़ाइन थिंकिंग और इनोवेशन 5. इनफॉरमेटिक्स प्रेक्टिसेस (कंप्यूटर साइंस और IT जैसे तकनीकी विषय पढ़ने वाले छात्र इस वैकल्पिक कोर्स को चुन सकते हैं।) नए सिलेबस का पैटर्न • कक्षा 12 के नए पाठ्यक्रम में सात लर्निंग एरिया शामिल हैं: भाषा, मानविकी, गणित, विज्ञान, स्किल सब्जेक्ट, सामान्य अध्ययन और शारीरिक शिक्षा। • उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन स्क्रीन पर किया जाएगा और परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो सकता है। • प्रोजेक्ट-आधारित असाइनमेंट और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से व्यावहारिक शिक्षा पर ज़ोर दिया जाएगा।