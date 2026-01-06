CBSE Board: परीक्षा के तनाव को करें कम; शुरू हुई 10वीं और 12वीं के लिए 'मनो-सामाजिक परामर्श' सेवा

बोर्ड एग्जाम की डेट्स नजदीक आने पर छात्रों के साथ-साथ पेरेंट्स में भी घबराहट बढ़ना स्वाभाविक है। इसी मानसिक चिंता और एग्जाम के डर को दूर करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अपनी वार्षिक 'मनो-सामाजिक परामर्श' सेवा की शुरुआत कर दी है।

यह सेवा 10वीं और 12वीं के उन छात्रों के लिए है, जो इस साल बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। इस सेवा की शुरुआत 6 जनवरी 2026 से होगी। साथ ही, यह 1 जून 2026 तक चलेगी। बोर्ड ने छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए इस नीति की शुरुआत की।

CBSE की काउंसलिंग सेवा क्या है साथ ही, यह क्यों जरूरी है?

बोर्ड एग्जाम के दौरान छात्र अक्सर 'एग्जाम फोबिया' या रिजल्ट के दबाव से परेशान हो जाते हैं। CBSE पिछले 26 वर्षों के पहले से यह सेवा छात्रों को प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना है।