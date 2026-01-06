JEE Main 2026 City Intimation Slip
CBSE Board: परीक्षा के तनाव को करें कम; शुरू हुई 10वीं और 12वीं के लिए 'मनो-सामाजिक परामर्श' सेवा

Akshara Verma
By Akshara Verma
Jan 6, 2026, 13:34 IST

CBSE ने 6 जनवरी से 1 जून, 2026 तक 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बिना फीस के 'मनो-सामाजिक परामर्श' सेवा जारी की है। छात्र और पेरेंट्स, दोनों तनाव से निपटने के लिए cbse.gov.in पर दी गई सेवाओं का इस्तेमाल करें।

CBSE Board Launches a New Initiative
बोर्ड एग्जाम की डेट्स नजदीक आने पर छात्रों के साथ-साथ पेरेंट्स में भी घबराहट बढ़ना स्वाभाविक है। इसी मानसिक चिंता और एग्जाम के डर को दूर करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अपनी वार्षिक 'मनो-सामाजिक परामर्श' सेवा की शुरुआत कर दी है।

यह सेवा 10वीं और 12वीं के उन छात्रों के लिए है, जो इस साल बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। इस सेवा की शुरुआत 6 जनवरी 2026 से होगी। साथ ही, यह 1 जून 2026 तक चलेगी। बोर्ड ने छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए इस नीति की शुरुआत की।

CBSE की काउंसलिंग सेवा क्या है साथ ही, यह क्यों जरूरी है?

बोर्ड एग्जाम के दौरान छात्र अक्सर 'एग्जाम फोबिया' या रिजल्ट के दबाव से परेशान हो जाते हैं। CBSE पिछले 26 वर्षों के पहले से यह सेवा छात्रों को प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना है।

इस सेवा की मुख्य विशेषताएं:

  1. इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम (IVRS) सुविधा: छात्र और पेरेंट्स किसी भी समय रिकॉर्डेड जानकारी और सुझाव सुन सकते हैं।
  2. टेली-काउंसलिंग: प्रशिक्षित काउंसलर और मनोवैज्ञानिकों से सीधे बात करने की सुविधा। छात्र और पेरेंट्स सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। 
  3. मुफ्त सेवा: यह सेवा पूरी तरह से फ्री है। साथ ही, भारत के साथ-साथ विदेशों में भी उपलब्ध है।
  4. गोपनीयता: इस सेवा का उपयोग करने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स की पहचान और बातचीत को पूरी तरह गुप्त रखा जाता है।

काउंसलिंग सेवा का लाभ कैसे उठाएं?

CBSE ने छात्रों की मदद के लिए मल्टी-चैनल सपोर्ट सिस्टम तैयार किया है। छात्र और पेरेंट्स पूरी जानकारी लेने के लिए नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं। 

सेवा का प्रकार विवरण / संपर्क माध्यम उपलब्ध समय
टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-11-8004 24x7 (IVRS) / सुबह 09:30 से शाम 05:30 (लाइव)
ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in कभी भी
विशेषज्ञों की टीम प्राचार्य और प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक निर्धारित समय अनुसार
पहुंच भारत और अन्य देशों के छात्र एग्जाम सीजन के दौरान

पेरेंट्स के लिए CBSE की सलाह

CBSE ने पेरेंट्स से भी अपील की है कि वे बच्चों पर अच्छे मार्क्स लाने का ज्यादा दबाव न डालें। बच्चों के साथ खुलकर बात करें, उनकी छोटी-छोटी उपलब्धियों की सराहना करें। साथ ही, यदि बच्चा ज्यादा परेशान दिखे, तो तुरंत CBSE की हेल्पलाइन का उपयोग करें।

