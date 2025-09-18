AIIMS Result 2025 OUT
CBSE: बोर्ड परीक्षा के लिए LOC में भरें सही जानकारी, सीबीएसई ने स्कूलों को दी सख्त हिदायत

Sep 18, 2025, 18:29 IST

CBSE Exams 2025-26: सीबीएसई ने सभी स्कूलों को आदेश दिया है कि 2025-26 की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए LOC में छात्रों के नाम, जन्मतिथि और विषयों का कोड सही तरीके से भरें। वहीं करेक्शन विंडो 13 से 27 अक्टूबर कर खुली रहेगी। गलत जानकारी पर अतिरिक्त फीस भरनी पड़ेगी।

CBSE Guildlines For 10th 12th Board Exam
CBSE Board Exams 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अपने सभी एफिलिएटेड स्कूलों से सख्त हिदायत दिया है कि वे 2025-26 की बोर्ड परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट (LOC) में छात्रों के सभी डेटा बिलकुल सही-सही भरें। फॉर्म में सुधार के लिए 13 से 27 अक्टूबर तक विंडो ऑफिशियल वेबसाइटcbse.gov.in पर खोले जाएंगे।

बोर्ड ने कहा है कि छात्रों के नाम के अक्षर, जन्मतिथि और विषयों का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। यह डेटा स्कूल के एंट्री रिकॉर्ड से मिलने चाहिए।

विषय कोड चुनते वक्त रहे सावधान

CBSE ने स्कूलों से कहा है कि LOC भरते वक्त सब्जेक्ट कोड सावधानी से चुने।

  • कक्षा 10 के लिए: गणित (मानक) (041), गणित (बेसिक) (241), हिंदी-A (002), हिंदी-B (085), उर्दू-A (003), उर्दू-B (303), आदि कोड सही ढंग से चुने जाएं।

  • कक्षा 12 के लिए: अंग्रेजी कोर (301), अंग्रेजी वैकल्पिक (001), हिंदी कोर (302), हिंदी वैकल्पिक (002), संस्कृत कोर (322), संस्कृत वैकल्पिक (022), उर्दू कोर (303), उर्दू वैकल्पिक (003), गणित (041), एप्लाइड मैथ्स (241) आदि विषय कोड सावधानीपूर्वक चुने जाने चाहिए।

सुधार प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी गाइडलाइन

  • बोर्ड ने कहा है कि स्कूल अंतिम तिथि तक, LOC जमा करने के बाद भी, सुधार कर सकते है। 

  • अगर LOC और फीस जमा करने के बाद किसी तरह की कोई त्रुटि रह जाती है, तो उसमें सुधार किया जाता सकता है।

  • हालांकि, जमा किए गए विवरणों में बदलाव करने पर शुल्क भरनी पड़ेगी।

  • फाइनल सबमिशन के बाद, स्कूल हर छात्र के लिए डेटा वेरिफिकेशन स्लिप प्रिंट कर सकेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान अगर कोई गलती पाई जाती है, तो जानकारी अपडेट करने का विकल्प होगा।

9वीं और 11वीं के नियम

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि नाम, जन्म तिथि और विषय संबंधी जानकारी में बदलाव 13 से 27 अक्टूबर तक उपलब्ध करेक्शन विंडो के दौरान किया जा सकता है। इसके अलावा, कक्षा 9 और 11 के लिए LOC फॉर्म भरते समय भी इन नियमों का पालन करना होगा।

 

