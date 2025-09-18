CBSE: बोर्ड परीक्षा के लिए LOC में भरें सही जानकारी, सीबीएसई ने स्कूलों को दी सख्त हिदायत

CBSE Board Exams 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अपने सभी एफिलिएटेड स्कूलों से सख्त हिदायत दिया है कि वे 2025-26 की बोर्ड परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट (LOC) में छात्रों के सभी डेटा बिलकुल सही-सही भरें। फॉर्म में सुधार के लिए 13 से 27 अक्टूबर तक विंडो ऑफिशियल वेबसाइटcbse.gov.in पर खोले जाएंगे।

बोर्ड ने कहा है कि छात्रों के नाम के अक्षर, जन्मतिथि और विषयों का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। यह डेटा स्कूल के एंट्री रिकॉर्ड से मिलने चाहिए।

विषय कोड चुनते वक्त रहे सावधान

CBSE ने स्कूलों से कहा है कि LOC भरते वक्त सब्जेक्ट कोड सावधानी से चुने।