CBSE Biggest Update: ऑस्ट्रेलिया में भी खुलेंगे भारतीय स्कूल, UAE मॉडल पर होगा काम

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने भारतीय शिक्षा को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में चल रहे सफल मॉडल की तर्ज पर ऑस्ट्रेलिया में भी CBSE स्कूल खोले जाएंगे। यह फैसला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने और भारतीय छात्रों के साथ-साथ NRI समुदाय को भी अच्छी भारतीय शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है।

ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स (UNSW) बंगलूरू में भी अपना कैंपस खोलेगी। इस नई पहल के लिए उन्हें सरकार से पत्र भी मिल चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर की मौजूदगी में एक समारोह में यह घोषणा करी।

ऑस्ट्रेलिया मॉडल और प्री-स्कूल से PhD तक का रोडमैप क्या है?

यह पहल केवल स्कूल की पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह एक व्यापक शैक्षणिक इकोसिस्टम तैयार करने पर केंद्रित है। इसमें न केवल CBSE के स्कूल शामिल होंगे, बल्कि प्री-स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा (PhD स्तर) तक के संस्थान और स्किल डेवेलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।