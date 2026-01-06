CDAC C-CAT Admit Card 2026: 10 और 11 जनवरी को होने वाले एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) ने फरवरी 2026 बैच के लिए कंप्यूटर आधारित कॉमन एडमिशन टेस्ट (C-CAT) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। वे सभी छात्र, जिन्होंने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वह ऑफिशियल वेबसाइट cdac.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

पीजी डिप्लोमा और एडवांस्ड सर्टिफिकेट प्रोग्राम करने वाले छात्रों के लिए यह एग्जाम बेस्ट एग्जाम में से एक हैं।

CDAC C-CAT 2026: एग्जाम और एडमिट कार्ड से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स

सभी छात्र एग्जाम और एडमिट कार्ड से जुड़ी डिटेल्स के लिए नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं। छात्र डेट्स को देखकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।