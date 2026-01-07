JEE Main 2026 City Intimation Slip
CLAT 2026 Counselling: पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी! जानें कैसे चेक करें अपना नाम और कॉलेज

Akshara Verma
By Akshara Verma
Jan 7, 2026, 14:33 IST

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) के संघ ने आज, 7 जनवरी 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर CLAT 2026 काउंसलिंग की पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट और मेरिट सूची जारी कर दी है। पूरी अपडेट के लिए यहां देखें।

CLAT 2026 Counselling First Seat Allotment
CLAT 2026 Counselling First Seat Allotment
देश के प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) में एडमिशन का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने आज, 7 जनवरी 2026 को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट CLAT 2026 काउंसलिंग की पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी है। छात्रों को PDF फॉर्मेट में मौजूद लिस्ट को डाउनलोड करने के ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाना होगा। 

CLAT 2026 की पहली अलॉटमेंट लिस्ट (PDF) प्रत्येक भाग लेने वाले राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (NLU) के लिए अलग से जारी की गई है। छात्र हर लिस्ट की अच्छे से जांच कर सकते हैं। 7 से 15 जनवरी, 2026 के बीच प्रवेश के लिए कॉलेजों में रिपोर्ट कर सकते हैं। 

CLAT 2026 पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट -  यहां क्लिक करें

काउंसलिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण डेट्स 

पहली लिस्ट जारी होने के बाद, एडमिशन सुरक्षित करने के लिए समय बहुत कम है। छात्र नीचे दी गई टेबल से डेट्स को ध्यान से देख लें। 

इवेंट डेट और टाइम 
पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने की डेट 7 जनवरी 2026 (सुबह 10:00 बजे)
सीट कंफर्मेशन फीस जमा करने की अवधि 7 जनवरी – 15 जनवरी 2026
डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लास्ट डेट 15 जनवरी 2026 (दोपहर 1:00 बजे तक)
दूसरी अलॉटमेंट लिस्ट  22 जनवरी 2026
तीसरी अलॉटमेंट लिस्ट 5 फरवरी 2026

CLAT 2026 लॉगिन के लिए सीधा लिंक 

सीट अलॉटमेंट लिस्ट चेक करने के स्टेप्स

छात्र पहली अलॉटमेंट लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. छात्र सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं।
  2. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
  3. 'Counselling' सेक्शन के साथ 'Allotment Status' लिंक पर क्लिक करें।
  4. फिर, आपको यूनिवर्सिटी का नाम और आपकी रैंक दिखाई देगी।
  5. आप इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए प्रिंटआउट करवा लें। 

अलॉटमेंट के बाद ऑप्शन क्या हैं?

सीट मिलने के बाद छात्रों को इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को चुनना होगा:

  • फ्रीज: अगर आप अपनी अलॉटमेंट सीट से खुश हैं, तो उसे सुरक्षित करें। 
  • फ्लोट: अगर आप अपनी सीट सुरक्षित रखने के बाद भी अगली लिस्ट में बेहतर कॉलेज की उम्मीद करते हैं, तो आप वहीं पर फ्लोट ऑप्शन को चुनें। 
  • एग्जिट: अगर आप काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर होना चाहते हैं, तो एग्जिट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। 

CLAT 2026 काउंसलिंग वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज

छात्रों को प्रोसेस के लिए कुछ दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए छात्रों को काउंसलिंग राउंड के अनुसार आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। CLAT 2026 काउंसलिंग राउंड 1 के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची यहां देखें:

  • CLAT 2026 का एडमिट कार्ड (सॉफ्ट कॉपी)
  • स्कोर कार्ड
  • कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट
  • जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अश्वेत जाति/दिव्यांग वर्ग के लिए)
  • निवास प्रमाण पत्र (NLUJAA के मामले में)
  • NLAT एडमिट कार्ड
