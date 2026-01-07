CLAT 2026 Counselling: पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी! जानें कैसे चेक करें अपना नाम और कॉलेज

देश के प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) में एडमिशन का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने आज, 7 जनवरी 2026 को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट CLAT 2026 काउंसलिंग की पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी है। छात्रों को PDF फॉर्मेट में मौजूद लिस्ट को डाउनलोड करने के ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाना होगा।

CLAT 2026 की पहली अलॉटमेंट लिस्ट (PDF) प्रत्येक भाग लेने वाले राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (NLU) के लिए अलग से जारी की गई है। छात्र हर लिस्ट की अच्छे से जांच कर सकते हैं। 7 से 15 जनवरी, 2026 के बीच प्रवेश के लिए कॉलेजों में रिपोर्ट कर सकते हैं।

CLAT 2026 पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट - यहां क्लिक करें

काउंसलिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण डेट्स

पहली लिस्ट जारी होने के बाद, एडमिशन सुरक्षित करने के लिए समय बहुत कम है। छात्र नीचे दी गई टेबल से डेट्स को ध्यान से देख लें।