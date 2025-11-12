Delhi Schools Closed: दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर: कक्षा 1 से 5वीं कक्षा तक हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल।

दिल्ली-NCR में बढ़ते गंभीर प्रदूषण को देखते राजधानी दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण (GRAP- 3) लागू कर दिया गया है। साथ ही, ग्रैप 3 को देखते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DeO) ने स्कूलों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वायु प्रदूषण के कारण खराब हवा को देखते हुए प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 5वीं तक की सभी कक्षाओं को पूरी तरह से हाइब्रिड मोड का आदेश दे दिया गया है। अब स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लासेज ले सकते हैं।

GRAP-III लागू: शिक्षा पर असर

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने सभी निजी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के लिए एक आवश्यक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाने का आदेश दिया है। यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य के लिया गया है।