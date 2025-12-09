CG Police Result 2025 OUT
Focus
Quick Links
News

DU SOL Admit Card 2025 OUT: स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सेमेस्टर परीक्षा का हॉल टिकट sol.du.ac.in से डाउनलोड करें, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 9, 2025, 17:00 IST

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने दिसंबर-जनवरी सेमेस्टर की परीक्षाओं (पहले, तीसरे, पांचवें और सातवें सेमेस्टर) के लिए DU SOL एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र को अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट sol.du.ac.in से डाउनलोड करना होगा।

Add as a preferred source on Google
Join us
The University of Delhi (DU) has released the DU SOL Admit Card 2025.
The University of Delhi (DU) has released the DU SOL Admit Card 2025.
Register for Result Updates

DU SOL Admit Card 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने DU स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (DU SOL) एग्जाम 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह एडमिट कार्ड दिसंबर-जनवरी सेमेस्टर के एग्जाम (पहले, तीसरे, पांचवें और सातवें सेमेस्टर) के लिए जारी किया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, छात्र को ऑफिशियल वेबसाइट sol.du.ac.in पर जाना होगा। DU SOL एडमिट कार्ड 2025 एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे छात्रों को एग्जाम सेंटर पर ले जाना होगा। छात्र को एक वैलिड आईडी प्रूफ भी साथ ले जाना होगा। एडमिट कार्ड में कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर, एग्जाम का नाम, एग्जाम का शेड्यूल और एग्जाम के दिन के लिए निर्देश जैसी जानकारी शामिल होगी। छात्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे एग्जाम के दिन अपने साथ DU SOL एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी डाउनलोड करके ले जाएं।

DU SOL एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

DU SOL दिसंबर 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्र को नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा।

1. DU SOL की ऑफिशियल वेबसाइट sol.du.ac.in पर जाएं।

2. UG/PG 2024-2025 एग्जाम के लिए 'हॉल टिकट' सेक्शन पर क्लिक करें।

3. अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करें और 'सबमिट' या 'डाउनलोड' पर क्लिक करें।

4. DU SOL दिसंबर 2025 का एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

5. एडमिट कार्ड की जांच करें और एग्जाम में शामिल होने के लिए इसे डाउनलोड कर लें।

डायरेक्ट लिंक – DU SOL एडमिट कार्ड 2025

DU SOL Admit Card 2025: जरूरी जानकारी

1. एग्जाम हॉल में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। आपको अपने एग्जाम सेंटर पर इसकी एक हार्ड कॉपी और एक वैलिड आईडी प्रूफ ले जाना होगा।

2. विश्वविद्यालय एडमिट कार्ड को डाक या कूरियर से नहीं भेजेगा।

3. हॉल टिकट पर छपी सभी जानकारी, जैसे कि आपका नाम, सब्जेक्ट, एग्जाम की डेट्स और केंद्र का विवरण, ध्यान से जांच लें। अगर इसमें कोई गलती है, तो दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर तुरंत विश्वविद्यालय के अधिकारियों से संपर्क करें।

4. यह सलाह दी जाती है कि आप अपने एडमिट कार्ड और बाद की मार्कशीट की हार्ड और सॉफ्ट, दोनों कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। कुछ समय बाद इन्हें वेबसाइट से हटा दिया जाता है।

DU SOL परीक्षा हॉल टिकट 2025: मुख्य बातें

इवेंट  एग्जाम डेट्स 
DU SOL एडमिट कार्ड 2025-26 जारी होने की डेट 8 दिसंबर, 2025 - UG CBCS,  NEP UGCF (पहला, तीसरा, पांचवां और सातवां सेमेस्टर)8 दिसंबर, 2025 - MA और MComजल्द ही - प्रथम सेमेस्टर के छात्र
DU SOL एग्जाम डेट्स  10 से 24 दिसंबर (NEP UGCF) - बीए ऑनर्स के लिए दिसंबर 2025 एसओएल परीक्षाएं10 से 26 दिसंबर (NEP UGCF) - बी.कॉम के लिए दिसंबर 2025 की परीक्षाएं12 दिसंबर, 2025 से 22 फरवरी, 2026 (NEP UGCF) - बीए के लिए दिसंबर 2025 एसओएल परीक्षाएं12 दिसंबर, 2025 से 22 फरवरी, 2026 (NEP UGCF) - बीकॉम ऑनर्स के लिए दिसंबर 2025 एसओएल परीक्षाएं10 से 30 दिसंबर (CBCS) - बीए के लिए दिसंबर 2025 की परीक्षाएं10 से 27 दिसंबर (CBCS) - बीए (ऑनर्स) के लिए दिसंबर 2025 की परीक्षाएं10 से 26 दिसंबर (CBCS) - बी.कॉम के लिए दिसंबर 2025 की परीक्षाएं10 से 27 दिसंबर (CBCS) - बी.कॉम (ऑनर्स) के लिए दिसंबर 2025 की परीक्षाएं
MA और MCom के लिए DU SOL परीक्षा की तारीख 10 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News