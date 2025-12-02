News

GATE 2026: एडमिट कार्ड 2 जनवरी को gate2026.iitg.ac.in पर आने की उम्मीद है, यहां सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखें

GATE 2026: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), गुवाहाटी जल्द ही ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 का एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद, इसे डाउनलोड करने के लिए छात्र को ऑफिशियल गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (GOAPS) पोर्टल gate2026.iitg.ac.in पर जाना होगा। छात्र यहां GATE 2026 एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं।

GATE 2026 की मुख्य बातें

GATE 2026 CSE परीक्षा की जरूरी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

इवेंट डिटेल्स इवेंट नाम गेट 2026 सीएसई एग्जाम का नाम इंजीनियरिंग में स्नातक योग्यता परीक्षा (GATE) बोर्ड का नाम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), गुवाहाटी शैक्षणिक वर्ष 2026-27 ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in आवेदन पोर्टल गेट ऑनलाइन आवेदन प्रसंस्करण प्रणाली (GOAPS) धारा इंजीनियरिंग लेवल स्नातकोत्तर (PG) CSE एग्जाम डेट 8 फरवरी, 2026 GATE एग्जाम डेट 7, 8, 14 और 15 फ़रवरी, 2026 प्रोग्राम कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (सीएसई) एग्जाम शिफ्ट सीएस1: सुबह 9:30 - दोपहर 12:30सीएस2: दोपहर 2:30 - शाम 5:30 एडमिट कार्ड जारी होने की डेट 2 जनवरी, 2026 लॉग इन प्रमाण क्रेडेंशियल - पत्र 1. एनरोलमेंटआईडी 2. पासवर्ड

GATE 2026 एडमिट कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?

GATE 2026 एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र को अपना हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा।

ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाएं। अपनी जानकारी का उपयोग करके लॉग इन करें। कैंडिडेट डैशबोर्ड में, एडमिट कार्ड के टैब पर क्लिक करें। अपनी जानकारी जांचें और परीक्षा में उपयोग के लिए इसे डाउनलोड करें।

