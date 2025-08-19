NEET PG 2025 Result Today
Focus
Quick Links

ICAI Admit Card 2025: जारी हुई CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल का एडमिट कार्ड, इन आसान चरणों में करें डाउनलोड

ICAI Admit Card 2025 Download Process: अगर आप सीए स्टूडेंट है और इस साल होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो आपके लिए एक बेहद ही जरूरी खबर है। बता दें कि सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इस आर्टिकल में आप अन्य जानकारी देख सकते हैं।

Mahima Sharan
ByMahima Sharan
Aug 19, 2025, 13:26 IST
CA Admit Card 2025
CA Admit Card 2025
Register for Result Updates

ICAI Admit Card 2025 Download Process: इस साल सीए की परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। सितंबर सत्र में होने वाली परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी किया गया है। जो भी उम्मीदवार सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फाइनल की परीक्षा देने वाले हैं, वे अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

ICAI सितंबर सत्र के एग्जाम डेट

CA फाइनल परीक्षा की तारीख

पहले ग्रुप- 3 सितंबर, 6 सितंबर और 8 सितंबर

दूसरे ग्रुप:- 10 सितंबर, 12 सितंबर और 14 सितंबर



CA इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीख

पहले ग्रुपः- 4 सितंबर, 7 सितंबर और 9 सितंबर

दूसरे ग्रुप:- 11 सितंबर, 13 सितंबर और 15 सितंबर



फाउंडेशन परीक्षा की तारीख

16 सितंबर

18 सितंबर

20 सितंबर

22 सितंबर

ICAI Admit Card: ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

स्टेप 1: ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: यहां CA Self Service Portal खोलें।

स्टेप 3: फिर SSP आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लें।

स्टेप 4: कोर्स अनुसार- फाउंडेशन, फाइनल या इंटरमीडिएट ऑप्शन को चुनें।

स्टेप 5: एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें और फिर हॉल टिकट डाउनलोड कर लें।

स्टेप 6: भविष्य के संदर्भ में एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें।

ICAI Admit Card 2025: छात्र इन बातों का रखें ख्याल

हर छात्र को एग्जाम हॉल में एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड लेकर जाना अनिवार्य है।

पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लेकर जाएं।

स्मार्टफोन या कोई स्मार्ट गैजेट अपने साथ लेकर न जाएं।

रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचे, लेट होने पर परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी।

परीक्षा भवन में पहुंचने से पहले अपने केंद्र के सभी नियम-कायदों को पढ़ और समझ लें।

Related Stories


Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

Latest Stories

Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

Trending

Popular Searches

Latest Education News