ICAI Admit Card 2025: जारी हुई CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल का एडमिट कार्ड, इन आसान चरणों में करें डाउनलोड

दूसरे ग्रुप:- 11 सितंबर, 13 सितंबर और 15 सितंबर

पहले ग्रुपः- 4 सितंबर, 7 सितंबर और 9 सितंबर

CA इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीख

दूसरे ग्रुप:- 10 सितंबर, 12 सितंबर और 14 सितंबर

पहले ग्रुप- 3 सितंबर, 6 सितंबर और 8 सितंबर

CA फाइनल परीक्षा की तारीख

ICAI सितंबर सत्र के एग्जाम डेट

ICAI Admit Card 2025 Download Process: इस साल सीए की परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। सितंबर सत्र में होने वाली परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी किया गया है। जो भी उम्मीदवार सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फाइनल की परीक्षा देने वाले हैं, वे अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।







फाउंडेशन परीक्षा की तारीख 16 सितंबर 18 सितंबर 20 सितंबर 22 सितंबर

ICAI Admit Card: ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

स्टेप 1: ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: यहां CA Self Service Portal खोलें।

स्टेप 3: फिर SSP आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लें।

स्टेप 4: कोर्स अनुसार- फाउंडेशन, फाइनल या इंटरमीडिएट ऑप्शन को चुनें।

स्टेप 5: एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें और फिर हॉल टिकट डाउनलोड कर लें।

स्टेप 6: भविष्य के संदर्भ में एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें।

ICAI Admit Card 2025: छात्र इन बातों का रखें ख्याल

हर छात्र को एग्जाम हॉल में एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड लेकर जाना अनिवार्य है।

पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लेकर जाएं।

स्मार्टफोन या कोई स्मार्ट गैजेट अपने साथ लेकर न जाएं।

रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचे, लेट होने पर परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी।

परीक्षा भवन में पहुंचने से पहले अपने केंद्र के सभी नियम-कायदों को पढ़ और समझ लें।