IIT रुड़की ने जारी किए JEE Advanced 2026 के नए नियम, चेक करें नया Eligibility Criteria

आईआईटी (IIT) रुड़की ने JEE Advanced 2026 के एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी कर दिए हैं। ये नियम देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में एंट्री पाने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जानना बेहद जरूरी हैं। नए नियमों के तहत, एग्जाम मई 2026 में आयोजित होगी, और छात्रों को इन 5 मुख्य मानदंडों को पूरा करना होगा।
5 मुख्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
IIT रुड़की द्वारा जारी किए गए 5 प्रमुख एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपरिवर्तित रहे हैं, लेकिन उनकी समय-सीमा अब 2026 के हिसाब से तय की गई है। इन मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही JEE Advanced 2026 में शामिल हो सकेंगे।
1. JEE Main 2026 में परफॉर्मेंस
छात्रों को सबसे पहले JEE Main 2026 (B.E./B.Tech. पेपर) में टॉप 2,50,000 पास छात्रों में शामिल होना जरूरी है। इस सूची में सभी कैटेगरिया शामिल होंगी। कैटेगरी वाइज छात्रों को डिस्टरबियूशन।
|क्रम संख्या
|कैटेगरी
|कुल उम्मीदवारों की संख्या
|1
|OPEN (जनरल)
|1,01,250
|2
|GEN-EWS
|25,000
|3
|OBC-NCL
|67,500
|4
|SC (अनुसूचित जाति)
|37,500
|5
|ST (अनुसूचित जनजाति)
|18,750
|कुल
|2,50,000
2. आयु सीमा
छात्रों का जन्म 1 अक्टूबर 2001 को या उसके बाद हुआ होना चाहिए।
आयु सीमा में छूट:
- SC/ST और PwD छात्रों के लिए 5 साल की छूट है, यानी उनका जन्म 1 अक्टूबर 1996 को या उसके बाद हुआ होना चाहिए।
3. प्रयासों की संख्या
एक छात्र JEE Advanced के एग्जाम लगातार दो वर्षों में अधिकतम दो बार ही दे सकता है।
- इसका मतलब है कि यदि आपका पहला प्रयास 2025 में था, तो दूसरा और अंतिम प्रयास 2026 में होगा।
JEE Main 2026 इंपोर्टेंट डेट्स
छात्रों को एग्जाम की तैयारी के लिए इन डेट्स को ध्यान में रखना चाहिए।
|इवेंट
|एक्सपेक्टेड डेट
|JEE Main 2026 (सत्र 1)
|21 से 30 जनवरी 2026
|JEE Main 2026 (सत्र 2)
|1 से 10 अप्रैल 2026
|JEE Advanced 2026 रजिस्ट्रेशन शुरू
|अप्रैल 2026 का तीसरा सप्ताह
|JEE Advanced 2026 एग्जाम डेट
|17 मई 2026
