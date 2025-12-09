IIT रुड़की ने जारी किए JEE Advanced 2026 के नए नियम, चेक करें नया Eligibility Criteria

आईआईटी (IIT) रुड़की ने JEE Advanced 2026 के एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी कर दिए हैं। ये नियम देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में एंट्री पाने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जानना बेहद जरूरी हैं। नए नियमों के तहत, एग्जाम मई 2026 में आयोजित होगी, और छात्रों को इन 5 मुख्य मानदंडों को पूरा करना होगा।

5 मुख्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

IIT रुड़की द्वारा जारी किए गए 5 प्रमुख एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपरिवर्तित रहे हैं, लेकिन उनकी समय-सीमा अब 2026 के हिसाब से तय की गई है। इन मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही JEE Advanced 2026 में शामिल हो सकेंगे।

1. JEE Main 2026 में परफॉर्मेंस

छात्रों को सबसे पहले JEE Main 2026 (B.E./B.Tech. पेपर) में टॉप 2,50,000 पास छात्रों में शामिल होना जरूरी है। इस सूची में सभी कैटेगरिया शामिल होंगी। कैटेगरी वाइज छात्रों को डिस्टरबियूशन।