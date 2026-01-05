JEE Mains 2026 City Slip: NTA जल्द ही jeemain.nta.nic.in पर एग्जाम शहर की सूचना पर्ची जारी करेगा, जानें कैसे करें Download

JEE Mains 2026 City Slip: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE Mains 2026) के लिए एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करेगी। इस बार, JEE Mains 2026 का पहला सत्र 21 जनवरी, 2026 से शुरू होकर 31 जनवरी को समाप्त होगा।

इस शेड्यूल को देखते हुए, सिटी स्लिप के जनवरी 2026 के पहले दो हफ्तों में जारी होने की उम्मीद की जा रही है। जारी होने के बाद, सिटी इंटीमेशन स्लिप जेईई मेन 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध होगी। सिटी स्लिप देखने के लिए छात्रों को लॉगिन विंडो में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।

JEE Main 2026: एग्जाम का पूरा शेड्यूल

जेईई मेन 2026 एग्जाम से जुड़ी डिटेल्स और डेट्स की जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।