JEE Mains 2026 City Slip: NTA जल्द ही jeemain.nta.nic.in पर एग्जाम शहर की सूचना पर्ची जारी करेगा, जानें कैसे करें Download

JEE Mains 2026 City Slip: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE Mains 2026) के लिए एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करेगी। इस बार, JEE Mains 2026 का पहला सत्र 21 जनवरी, 2026 से शुरू होकर 31 जनवरी को समाप्त होगा।
इस शेड्यूल को देखते हुए, सिटी स्लिप के जनवरी 2026 के पहले दो हफ्तों में जारी होने की उम्मीद की जा रही है। जारी होने के बाद, सिटी इंटीमेशन स्लिप जेईई मेन 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध होगी। सिटी स्लिप देखने के लिए छात्रों को लॉगिन विंडो में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
JEE Main 2026: एग्जाम का पूरा शेड्यूल
जेईई मेन 2026 एग्जाम से जुड़ी डिटेल्स और डेट्स की जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।
|इवेंट
|डेट्स
|एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने की डेट
|05 जनवरी 2026
|एडमिट कार्ड जारी होने की डेट
|एग्जाम से 3 दिन पहले
|JEE Main 2026 एग्जाम
|21 जनवरी से 30 जनवरी 2026
|रिजल्ट की घोषणा
|12 फरवरी 2026
एग्जाम सिटी स्लिप कैसे डाउनलोड करें?
NTA पोर्टल से अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर 'JEE Main 2026 Session 1 City Intimation' वाले लिंक पर क्लिक करें।
- अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड फील करें।
- सिक्योरिटी पिन डालकर 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर सिटी स्लिप दिखने लगेगी।
- फिर, इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट ले लें।
छात्रों के लिए महत्वपूर्ण टिप्स
- ट्रैवल प्लानिंग: आपको अपने एग्जाम शहर का पता चले, तुरंत बस या ट्रेन की बुकिंग सुनिश्चित करें, खासकर यदि एग्जाम सेंटर आपके घर से दूर है।
- वेबसाइट पर नजर: ट्रैफिक अधिक होने के कारण वेबसाइट धीमी हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें और देर रात या सुबह जल्दी प्रयास करें।
- एडमिट कार्ड का इंतजार: ध्यान रखें कि एडमिट कार्ड परीक्षा से केवल 3-4 दिन पहले ही जारी किए जाएंगे।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation