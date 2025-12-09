JKBOSE क्लास 11 की अक्टूबर-नवंबर 2025 के प्रैक्टिकल एग्जाम अपने ही स्कूलों में होंगे, एक्सटरनल टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी

JKBOSE Class 11 Oct-Nov Session 2025 Practical Exam: जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने JKBOSE क्लास 12 की बाहरी प्रैक्टिकल एग्जाम में बदलाव के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, पूरे क्षेत्र में भीषण ठंड और शून्य से नीचे के तापमान के कारण यह फैसला लिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर डिवीजन के विंटर जोन में वार्षिक/नियमित (अक्टूबर-नवंबर) सत्र के एग्जाम में शामिल होने वाले JKBOSE क्लास 11 के छात्रों के लिए नई व्यवस्था की जा रही है।
JKBOSE क्लास 11 प्रैक्टिकल परीक्षा 2025 - यहां क्लिक करें
बोर्ड ने बताया है कि क्लास 11 की सभी बाहरी प्रैक्टिकल एग्जाम छात्रों के अपने ही स्कूलों में आयोजित की जाएंगी। छात्रों को दूसरे केंद्रों पर जाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, यह सुविधा केवल उन स्कूलों के लिए उपलब्ध है, जहां किसी सबजेक्ट के लिए कम से कम 25 छात्र हैं।
बोर्ड ने यह भी कहा है कि भले ही JKBOSE क्लास 11 की प्रैक्टिकल एग्जाम छात्रों के अपने स्कूलों में होंगी, लेकिन टीचर्स की नियुक्ति बाहर से की जाएगी। स्कूल क्लास 11 के छात्रों की बाहरी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए अपने खुद के आंतरिक एग्जाम की नियुक्ति नहीं कर सकते।
यह भी पढ़ें: NEET PG Counselling 2025 राउंड 2 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज, जल्दी करें अप्लाई
Comments
All Comments (0)
Join the conversation