JKBOSE क्लास 11 की अक्टूबर-नवंबर 2025 के प्रैक्टिकल एग्जाम अपने ही स्कूलों में होंगे, एक्सटरनल टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी

JKBOSE Class 11 Oct-Nov Session 2025 Practical Exam: जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने JKBOSE क्लास 12 की बाहरी प्रैक्टिकल एग्जाम में बदलाव के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, पूरे क्षेत्र में भीषण ठंड और शून्य से नीचे के तापमान के कारण यह फैसला लिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर डिवीजन के विंटर जोन में वार्षिक/नियमित (अक्टूबर-नवंबर) सत्र के एग्जाम में शामिल होने वाले JKBOSE क्लास 11 के छात्रों के लिए नई व्यवस्था की जा रही है।

JKBOSE क्लास 11 प्रैक्टिकल परीक्षा 2025 - यहां क्लिक करें

बोर्ड ने बताया है कि क्लास 11 की सभी बाहरी प्रैक्टिकल एग्जाम छात्रों के अपने ही स्कूलों में आयोजित की जाएंगी। छात्रों को दूसरे केंद्रों पर जाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, यह सुविधा केवल उन स्कूलों के लिए उपलब्ध है, जहां किसी सबजेक्ट के लिए कम से कम 25 छात्र हैं।