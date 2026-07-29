KVS Opens 72 New Kendriya Vidyalayas for Academic Session 2026-27, Check List Here
The Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) has announced 72 New Kendriya Vidyalayas across India for the academic session 2026-27. Candidates can check the list of updated schools on the official website at kvsangathan.nic.in.
KVS 2026: The Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) has announced the establishment of 72 New Kendriya Vidyalayas across India for the academic session 2026-27. The KVS is an autonomous body under the Ministry of Education, Government of India (GoI), candidates can check the list of updated schools on the official website at kvsangathan.nic.in.
List of Newly Opened Kendriya Vidyalayas (2026–27)
Check the following table to know the list of newly opened 72 KVs across India for academic session 2026-27:
|
S. No.
|
Name of KV
|
State/UT
|
Name of KVS RO
|
1
|
Palasa
|
Andhra Pradesh
|
Hyderabad
|
2
|
Nuzvid
|
Andhra Pradesh
|
Hyderabad
|
3
|
Nandigama
|
Andhra Pradesh
|
Hyderabad
|
4
|
Valasapalle Village, Madanapalle Mandal
|
Andhra Pradesh
|
Hyderabad
|
5
|
Macherla
|
Andhra Pradesh
|
Hyderabad
|
6
|
Mangasamudram Village, Distt & Mandal Chittoor
|
Andhra Pradesh
|
Hyderabad
|
7
|
Bairuganipalle Village, Kuppam, Distt. Chittoor
|
Andhra Pradesh
|
Hyderabad
|
8
|
Anakapalle
|
Andhra Pradesh
|
Hyderabad
|
9
|
Bokajan
|
Assam
|
Guwahati
|
10
|
Jagiroad
|
Assam
|
Guwahati
|
11
|
No.3 Darbhanga (AIIMS)
|
Bihar
|
Patna
|
12
|
Nawada
|
Bihar
|
Patna
|
13
|
Ara Town
|
Bihar
|
Patna
|
14
|
Jamuara, Katnikol
|
Bihar
|
Patna
|
15
|
Muzaffarpur (Bela Industrial Area)
|
Bihar
|
Patna
|
16
|
Devkund
|
Bihar
|
Patna
|
17
|
Madhepura
|
Bihar
|
Patna
|
18
|
Mungeli
|
Chhattisgarh
|
Raipur
|
19
|
GC CRPF Arang
|
Chhattisgarh
|
Raipur
|
20
|
Surajpur
|
Chhattisgarh
|
Raipur
|
21
|
100 Bn RAF/CRPF Vastral
|
Gujarat
|
Ahmedabad
|
22
|
Nuh
|
Haryana
|
Gurugram
|
23
|
Kotkhai
|
Himachal Pradesh
|
Gurugram
|
24
|
Ratnipora
|
J & K
|
Jammu
|
25
|
Gool
|
J & K
|
Jammu
|
26
|
Nagseni
|
J & K
|
Jammu
|
27
|
Reasi
|
J & K
|
Jammu
|
28
|
Vijaypur
|
J & K
|
Jammu
|
29
|
Mughalmaidan
|
J & K
|
Jammu
|
30
|
Ramban
|
J & K
|
Jammu
|
31
|
Panchari
|
J & K
|
Jammu
|
32
|
Anantnag
|
J & K
|
Jammu
|
33
|
Dhanwar
|
Jharkhand
|
Ranchi
|
34
|
CCL Dakra
|
Jharkhand
|
Ranchi
|
35
|
Barkatha
|
Jharkhand
|
Ranchi
|
36
|
IIT Chikkamalligawad Dharwad
|
Karnataka
|
Bengaluru
|
37
|
Mudnal Village
|
Karnataka
|
Bengaluru
|
38
|
Shinal Athani Taluk
|
Karnataka
|
Bengaluru
|
39
|
Chitradurga
|
Karnataka
|
Bengaluru
|
40
|
208 Cobra Bn. CRPF, Janhwa, Balaghat
|
Madhya Pradesh
|
Jabalpur
|
41
|
Bada Malhera
|
Madhya Pradesh
|
Jabalpur
|
42
|
Samnapur Nainpur
|
Madhya Pradesh
|
Jabalpur
|
43
|
Nowgong
|
Madhya Pradesh
|
Jabalpur
|
44
|
Maihar
|
Madhya Pradesh
|
Jabalpur
|
45
|
Niwari
|
Madhya Pradesh
|
Bhopal
|
46
|
Nagda
|
Madhya Pradesh
|
Bhopal
|
47
|
Gadchiroli
|
Maharashtra
|
Mumbai
|
48
|
Akola
|
Maharashtra
|
Mumbai
|
49
|
Nachane
|
Maharashtra
|
Mumbai
|
50
|
Padampur
|
Odisha
|
Bhubaneswar
|
51
|
Pallahara (Palalahada)
|
Odisha
|
Bhubaneswar
|
52
|
Rairakhol (Redhakhol)
|
Odisha
|
Bhubaneswar
|
53
|
Sirohi
|
Rajasthan
|
Jaipur
|
54
|
Merta City
|
Rajasthan
|
Jaipur
|
55
|
Rajgarh
|
Rajasthan
|
Jaipur
|
56
|
Hindaun City
|
Rajasthan
|
Jaipur
|
57
|
Rajsamand
|
Rajasthan
|
Jaipur
|
58
|
Bhim
|
Rajasthan
|
Jaipur
|
59
|
BSF Satrana
|
Rajasthan
|
Jaipur
|
60
|
Theni
|
Tamil Nadu
|
Chennai
|
61
|
Krishnagiri
|
Tamil Nadu
|
Chennai
|
62
|
V.O. Chidambaranar Port Authority
|
Tamil Nadu
|
Chennai
|
63
|
Nagavaram Shivar
|
Telangana
|
Hyderabad
|
64
|
Chelgal
|
Telangana
|
Hyderabad
|
65
|
Udaipur
|
Tripura
|
Silchar
|
66
|
Badera Village Tehsil Orai
|
Uttar Pradesh
|
Agra
|
67
|
Shamli
|
Uttar Pradesh
|
Agra
|
68
|
No. 3 HURL Campus Gorakhpur
|
Uttar Pradesh
|
Varanasi
|
69
|
GC, CRPF Chakia Chandauli
|
Uttar Pradesh
|
Varanasi
|
70
|
Mauranipur
|
Uttar Pradesh
|
Agra
|
71
|
Madan Negi
|
Uttarakhand
|
Dehradun
|
72
|
Dwarahat
|
Uttarakhand
|
Dehradun
New Beginning!— Kendriya Vidyalaya Sangathan (@KVS_HQ) July 27, 2026
72 new #KendriyaVidyalayas have been opened across States/UTs during the 2026–27 session, taking the #KVS network to 1,360 schools nationwide.
The Govt. of India had earlier approved 85 KVs in 2024 and 57 KVs in 2025, further expanding access to quality education. pic.twitter.com/nyCegIDpz5
Executive - Editorial
Laavanya Negi is Journalist and education news reporter. With foundational experience at top-tier media houses like HT Media and India Today, she brings a sharp, multi-platform lens to her reporting. At Jagran Josh, Laavanya covers the full spectrum of international, national, and regional education news - ranging from CBSE and State Board results to major entrance exams like CUET, JEE, and NEET, and college admissions and counselling. Combining her expertise in news reporting and creative writing, she translates complex updates into timely, actionable, and engaging content for students and educators alike. An avid learner, she possesses multiple certificates in Journalism and German Language. Her dream is to inspire the youth to follow their dreams and enable them by providing timely information.