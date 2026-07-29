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KVS Opens 72 New Kendriya Vidyalayas for Academic Session 2026-27, Check List Here

Laavanya Negi
By Laavanya Negi
Last Updated: Jul 29, 2026, 10:42 IST

The Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) has announced 72 New Kendriya Vidyalayas across India for the academic session 2026-27. Candidates can check the list of updated schools on the official website at kvsangathan.nic.in.

KVS Opens 72 New Kendriya Vidyalayas for Academic Session 2026-27, Check List Here
KVS Opens 72 New Kendriya Vidyalayas for Academic Session 2026-27, Check List Here
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KVS 2026: The Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) has announced the establishment of 72 New Kendriya Vidyalayas across India for the academic session 2026-27. The KVS is an autonomous body under the Ministry of Education, Government of India (GoI), candidates can check the list of updated schools on the official website at kvsangathan.nic.in.

List of Newly Opened Kendriya Vidyalayas (2026–27)

Check the following table to know the list of newly opened 72 KVs across India for academic session 2026-27: 

S. No.

Name of KV

State/UT

Name of KVS RO

1

Palasa

Andhra Pradesh

Hyderabad

2

Nuzvid

Andhra Pradesh

Hyderabad

3

Nandigama

Andhra Pradesh

Hyderabad

4

Valasapalle Village, Madanapalle Mandal

Andhra Pradesh

Hyderabad

5

Macherla

Andhra Pradesh

Hyderabad

6

Mangasamudram Village, Distt & Mandal Chittoor

Andhra Pradesh

Hyderabad

7

Bairuganipalle Village, Kuppam, Distt. Chittoor

Andhra Pradesh

Hyderabad

8

Anakapalle

Andhra Pradesh

Hyderabad

9

Bokajan

Assam

Guwahati

10

Jagiroad

Assam

Guwahati

11

No.3 Darbhanga (AIIMS)

Bihar

Patna

12

Nawada

Bihar

Patna

13

Ara Town

Bihar

Patna

14

Jamuara, Katnikol

Bihar

Patna

15

Muzaffarpur (Bela Industrial Area)

Bihar

Patna

16

Devkund

Bihar

Patna

17

Madhepura

Bihar

Patna

18

Mungeli

Chhattisgarh

Raipur

19

GC CRPF Arang

Chhattisgarh

Raipur

20

Surajpur

Chhattisgarh

Raipur

21

100 Bn RAF/CRPF Vastral

Gujarat

Ahmedabad

22

Nuh

Haryana

Gurugram

23

Kotkhai

Himachal Pradesh

Gurugram

24

Ratnipora

J & K

Jammu

25

Gool

J & K

Jammu

26

Nagseni

J & K

Jammu

27

Reasi

J & K

Jammu

28

Vijaypur

J & K

Jammu

29

Mughalmaidan

J & K

Jammu

30

Ramban

J & K

Jammu

31

Panchari

J & K

Jammu

32

Anantnag

J & K

Jammu

33

Dhanwar

Jharkhand

Ranchi

34

CCL Dakra

Jharkhand

Ranchi

35

Barkatha

Jharkhand

Ranchi

36

IIT Chikkamalligawad Dharwad

Karnataka

Bengaluru

37

Mudnal Village

Karnataka

Bengaluru

38

Shinal Athani Taluk

Karnataka

Bengaluru

39

Chitradurga

Karnataka

Bengaluru

40

208 Cobra Bn. CRPF, Janhwa, Balaghat

Madhya Pradesh

Jabalpur

41

Bada Malhera

Madhya Pradesh

Jabalpur

42

Samnapur Nainpur

Madhya Pradesh

Jabalpur

43

Nowgong

Madhya Pradesh

Jabalpur

44

Maihar

Madhya Pradesh

Jabalpur

45

Niwari

Madhya Pradesh

Bhopal

46

Nagda

Madhya Pradesh

Bhopal

47

Gadchiroli

Maharashtra

Mumbai

48

Akola

Maharashtra

Mumbai

49

Nachane

Maharashtra

Mumbai

50

Padampur

Odisha

Bhubaneswar

51

Pallahara (Palalahada)

Odisha

Bhubaneswar

52

Rairakhol (Redhakhol)

Odisha

Bhubaneswar

53

Sirohi

Rajasthan

Jaipur

54

Merta City

Rajasthan

Jaipur

55

Rajgarh

Rajasthan

Jaipur

56

Hindaun City

Rajasthan

Jaipur

57

Rajsamand

Rajasthan

Jaipur

58

Bhim

Rajasthan

Jaipur

59

BSF Satrana

Rajasthan

Jaipur

60

Theni

Tamil Nadu

Chennai

61

Krishnagiri

Tamil Nadu

Chennai

62

V.O. Chidambaranar Port Authority

Tamil Nadu

Chennai

63

Nagavaram Shivar

Telangana

Hyderabad

64

Chelgal

Telangana

Hyderabad

65

Udaipur

Tripura

Silchar

66

Badera Village Tehsil Orai

Uttar Pradesh

Agra

67

Shamli

Uttar Pradesh

Agra

68

No. 3 HURL Campus Gorakhpur

Uttar Pradesh

Varanasi

69

GC, CRPF Chakia Chandauli

Uttar Pradesh

Varanasi

70

Mauranipur

Uttar Pradesh

Agra

71

Madan Negi

Uttarakhand

Dehradun

72

Dwarahat

Uttarakhand

Dehradun

Laavanya Negi
Laavanya Negi

Executive - Editorial

Laavanya Negi is Journalist and education news reporter. With foundational experience at top-tier media houses like HT Media and India Today, she brings a sharp, multi-platform lens to her reporting. At Jagran Josh, Laavanya covers the full spectrum of international, national, and regional education news - ranging from CBSE and State Board results to major entrance exams like CUET, JEE, and NEET, and college admissions and counselling. Combining her expertise in news reporting and creative writing, she translates complex updates into timely, actionable, and engaging content for students and educators alike. An avid learner, she possesses multiple certificates in Journalism and German Language. Her dream is to inspire the youth to follow their dreams and enable them by providing timely information.

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First Published: Jul 29, 2026, 10:41 IST

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