Lunch Pe Charcha 2026: प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित मुख्यमंत्री ने छात्रों को दिया 'लंच पे चर्चा' का न्यौता

Jan 7, 2026, 13:46 IST

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय युवा दिवस से पहले छात्रों के लिए "लंच पे चर्चा" नाम का कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। यह कार्यक्रम 11 जनवरी को आयोजित किया जाएगा।

Delhi CM Rekha Gupta host a program of Lunch Pe Charcha 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कौशल और उनके प्रसिद्ध कार्यक्रम “परीक्षा पे चर्चा 2026” को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्रों को 11 जनवरी 2026 को 'लंच पे चर्चा' कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें वह सभी छात्रों के साथ सीधा संवाद करेंगी और उनके भविष्य से संबंधित योजनाओं तथा चुनौतियों को करीब से समझेंगी और समझाएंगी। 

रेखा गुप्ता यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर करेंगी, जो हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। हालांकि, 12 जनवरी कार्यदिवस होने के कारण मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को 11 जनवरी को आयोजित करने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री ने कहां दी यह जानकारी? 

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने ऑफिशियल 'एक्स' अकाउंट पर ट्वीट करके सभी को इस कार्यक्रम की जानकारी दी। साथ ही, उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि “इस चर्चा के माध्यम से वह युवाओं से उन मुद्दों पर बात करना चाहती हैं, जिनका सामना शहर ने पिछले 11 वर्षों में किया है और फरवरी 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना चाहती हैं।”

उन्होंने कहा, 'हर कोई समस्याओं की बात करता है लेकिन हमें समाधान बताएं। कृपया DM करें और कमेंट करें। हम भविष्य में भी मिलते रहेंगे।' उन्होंने इस मैसेज में बताया कि पहला लंच होगा पर आगे भी मिलते रहेंगे। 15-20 लोगों को सेलेक्ट करेंगे जिन्हें लंच के लिए बुलाया जाएगा।

'लंच पे चर्चा' का मुख्य उद्देश्य क्या है?

मुख्यमंत्री ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को अपने आवास पर दोपहर के भोजन 'Lunch Pe Charcha' के लिए आमंत्रित किया है। इस मुलाकात के पीछे लक्ष्य और उद्देश्य को जानने के लिए नीचे देखें।

  • सीधा संवाद: छात्रों और सरकार के बीच की दूरी को कम करना।
  • टीचर्स पर फीडबैक: स्कूल की सुविधाओं और पढ़ाई के स्तर पर छात्रों के विचार जानना।
  • करियर गाइडेंस: छात्रों को उनके भविष्य के लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना।
  • नेतृत्व कौशल: छात्रों में आत्मविश्वास और लीडरशिप की भावना जगाना।

कार्यक्रम की मुख्य डिटेल्स 

इस कार्यक्रम से जुड़ी मुख्य डिटेल्स को जानने के लिए पेरेंट्स और छात्र नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें।

डिटेल्स  इंपोर्टेंट जानकारी 
कार्यक्रम का नाम लंच पे चर्चा (Lunch Pe Charcha)
प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (परीक्षा पे चर्चा से प्रेरित)
होस्ट  दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 
आमंत्रित सदस्य दिल्ली के सरकारी स्कूलों के चयनित छात्र
मुख्य चर्चा का विषय शिक्षा, नवाचार और भविष्य के सपने

पीएम मोदी की 'परीक्षा पे चर्चा' का असर

यह पहली बार नहीं है, जब किसी बड़े राजनेता ने छात्रों से इस तरह जुड़ने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी हर साल 'परीक्षा पे चर्चा' के जरिए करोड़ों छात्रों का तनाव दूर करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की यह नई पहल दर्शाती है कि सकारात्मक संवाद की राजनीति अब राज्यों में भी अपनी जगह बना रही है।

लंच के दौरान क्या खास होगा?

इस खास दोपहर के भोजन के दौरान मुख्यमंत्री न केवल छात्रों के साथ देसी खाने का लुत्फ उठाएंगे, बल्कि उनके 'बिजनेस ब्लास्टर्स' जैसे प्रोजेक्ट्स और उनकी 'हैप्पीनेस करिकुलम' की कहानियों को भी सुनेंगे।

छात्रों के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?

  1. मनोबल में वृद्धि: राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर भोजन करना किसी भी छात्र के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है।
  2. समस्याओं का समाधान: छात्र सीधे तौर पर बता पाएंगे कि उन्हें शिक्षा प्रणाली में और क्या सुधार चाहिए।
  3. प्रेरणा: यह कदम अन्य छात्रों को भी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
