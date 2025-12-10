MAT Admit Card 2025: PBT का PDF हॉल टिकट करें डाउनलोड, यहां पाएं mat.aima.in लिंक

MAT 2025 Admit Card: AIMA MAT 2025 PBT मोड एग्जाम का एडमिट कार्ड आज, 10 दिसंबर, 2025 को ऑफिशियल वेबसाइट mat.aima.in पर उपलब्ध होगा। जारी शेड्यूल के अनुसार, MAT PBT एग्जाम 2025 का आयोजन 13 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। यह एग्जाम निर्धारित एग्जाम सेंटर पर आयोजित होगी।

AIMA MAT PBT मोड एग्जाम 2025 में शामिल होने वाले छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट mat.aima.in पर जाकर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करना होगा।

AIMA MAT एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के स्टेप्स

AIMA MAT PBT मोड एग्जाम का एडमिट कार्ड आज, 10 दिसंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।

स्टेप 1: AIMA MAT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: MAT PBT एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।