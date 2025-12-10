MPSOS Admit Card 2025 OUT: कक्षा 5वीं और 8वीं के एग्जाम 15 दिसंबर से होंगे शुरू, ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

MPSOS Admit Card 2025: मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड ने उन सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है, जो कक्षा पांचवीं और आठवीं की दिसंबर 2025 के एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। बोर्ड ने इन कक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mpsos.nic.in पर जारी कर दिया हैं।

MP स्टेट ओपन स्कूल की 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं और ‘रूक जाना नहीं/आ लौट चलें’ के साथ-साथ CBSE ऑन डिमांड एग्जाम 15 दिसंबर से शुरू होंगी। MPSOS ने इन सभी एग्जाम के लिए विस्तृत टाइम टेबल पहले ही जारी कर दिया है।

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

छात्रों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।