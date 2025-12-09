NBEMS FMGE December 2025: आवेदन में सुधार के लिए एडिट विंडो natboard.edu.in पर खुली, यहां पाएं डायरेक्ट लिंक

FMGE December 2025 Application Edit Window: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने FMGE दिसंबर 2025 के लिए आवेदन में सुधार करने की प्रक्रिया आज, 9 दिसंबर, 2025 से शुरू कर दी है। जिन छात्र ने FMGE दिसंबर 2025 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है, वे आज से अपने आवेदन फॉर्म में जरूरी बदलाव कर सकते हैं।
जारी शेड्यूल के अनुसार, FMGE दिसंबर 2025 के लिए आवेदन में सुधार करने की यह सुविधा 11 दिसंबर, 2025 तक उपलब्ध रहेगी। छात्र अपने नाम, राष्ट्रीयता, ईमेल, मोबाइल नंबर और परीक्षा शहर को छोड़कर किसी भी जानकारी में बदलाव कर सकते हैं।
आवेदन फॉर्म में बदलाव करने की सुविधा ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर उपलब्ध है। छात्र यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए भी FMGE दिसंबर 2025 के आवेदन में बदलाव कर सकते हैं।
FMGE दिसंबर 2025 ऐप्लिकेशन एडिट विंडो - यहां क्लिक करें
FMGE दिसंबर 2025 के आवेदन में बदलाव करने के स्टेप्स
आधिकारिक सूचना के अनुसार, छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लॉगिन लिंक के जरिए FMGE दिसंबर 2025 के आवेदन में बदलाव कर सकते हैं। जरूरी बदलाव करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
स्टेप 1: FMGE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: लॉगिन विंडो पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपना ऐप्लिकेशन आईडी और पासवर्ड डालें।
स्टेप 4: जिन फील्ड में सुधार करना है, उन पर क्लिक करें और जरूरी बदलाव करें।
स्टेप 5: किए गए बदलावों को सेव करें और सबमिट कर दें।
FMGE 2025 का शेड्यूल
FMGE दिसंबर 2025 सत्र की परीक्षा 17 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी। उपलब्ध शेड्यूल के अनुसार, गलतियों को सुधारने के लिए फाइनल सेलेक्टिव एडिट विंडो 29 से 31 दिसंबर, 2025 तक खुलेगी। FMGE दिसंबर 2025 का एडमिट कार्ड 14 जनवरी, 2026 से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।
|सभी भुगतान सफलता के लिए विंडो संपादित करेंआवेदन (कोई भीजानकारी/दस्तावेजों को संपादित किया जा सकता हैनाम, राष्ट्रीयता, ईमेल, मोबाइल को छोड़करसंख्या और टेस्ट शहर)
|09.12.2025 से 11.12.2025
|सुधार के लिए अंतिम चयनात्मक संपादन विंडोअपूर्ण/गलत छवियाँ• फोटोग्राफ• हस्ताक्षर• अंगूठे का निशान
|29.12.2025 से 31.12.2025
|कमियों को सुधारने का अवसरदस्तावेज़ अपलोड करने से संबंधितआवेदन पत्र:1. प्राथमिक चिकित्सा योग्यताप्रमाणपत्र (पीएमक्यूसी)2. पीएमक्यूसी का एपोस्टिल/सत्यापनभारतीय दूतावास चिंतित3. पात्रता प्रमाण पत्र या प्रवेशपत्र4. नागरिकता का प्रमाण
|ऑनलाइन के माध्यम से अपूर्ण दस्तावेज़सबमिशन पोर्टल(https://exam.natboard.edu.in/fmge.php)पोर्टल 02.01.2026, 11:55 PM को बंद रहेगा(कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा)
|आवेदकों को परीक्षा शहर की जानकारी देना
|02.01.2026
|प्रवेश पत्र जारी करना
|14.01.2026
|परीक्षा तिथि
|17.01.2026
|परिणाम की घोषणा
|17.02.2026
