NBEMS FMGE December 2025: आवेदन में सुधार के लिए एडिट विंडो natboard.edu.in पर खुली, यहां पाएं डायरेक्ट लिंक

FMGE December 2025 Application Edit Window: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने FMGE दिसंबर 2025 के लिए आवेदन में सुधार करने की प्रक्रिया आज, 9 दिसंबर, 2025 से शुरू कर दी है। जिन छात्र ने FMGE दिसंबर 2025 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है, वे आज से अपने आवेदन फॉर्म में जरूरी बदलाव कर सकते हैं।

जारी शेड्यूल के अनुसार, FMGE दिसंबर 2025 के लिए आवेदन में सुधार करने की यह सुविधा 11 दिसंबर, 2025 तक उपलब्ध रहेगी। छात्र अपने नाम, राष्ट्रीयता, ईमेल, मोबाइल नंबर और परीक्षा शहर को छोड़कर किसी भी जानकारी में बदलाव कर सकते हैं।

आवेदन फॉर्म में बदलाव करने की सुविधा ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर उपलब्ध है। छात्र यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए भी FMGE दिसंबर 2025 के आवेदन में बदलाव कर सकते हैं।

FMGE दिसंबर 2025 ऐप्लिकेशन एडिट विंडो - यहां क्लिक करें

FMGE दिसंबर 2025 के आवेदन में बदलाव करने के स्टेप्स