CG Police Result 2025 OUT
Focus
Quick Links
News

NEET PG Counselling 2025 Round 2 राउंड 2 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज, जल्दी करें अप्लाई

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 9, 2025, 12:24 IST

NEET PG Counselling 2025 Round 2 Registration की प्रक्रिया आज 9 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली है। सभी छात्र आज राज से पहले ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर जल्द ही रजिस्टर कर लें।

Add as a preferred source on Google
Join us
NEET PG Counselling 2025 Round 2 Registration
NEET PG Counselling 2025 Round 2 Registration
Register for Result Updates

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा आयोजित NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट आज, 9 दिसंबर 2025 है। जिन भी छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो वह ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर तुरंत रजिस्टर प्रक्रिया पूरी कर लें।

NEET PG Counselling Round 2 Registration Schedule: NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 का शेड्यूल

आज यानी 9 दिसंबर, 2025, को NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा। सभी छात्र रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया को भी पूरा कर लें। 

प्रक्रिया  शेड्यूल
चॉइस लॉकिंग शाम 4:00 बजे से रात 11:55 बजे तक
चॉइस फिलिंग आज रात 11:55 बजे तक
रजिस्ट्रेशन व फीस भुगतान आज रात तक यानी 9 दिसंबर, 2025

राउंड 2 में बढ़ीं सीटें

छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। इस बार राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए 2,620 नई सीटें जोड़ी गई हैं। अब कुल 32,080 सीटों पर एडमिशन मिलने की संभावना है। सीटों की संख्या बढ़ने से कम रैंक वाले छात्रों को भी अच्छे कोर्स और कॉलेज मिलने की उम्मीदे बढ़ गई है।

रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के प्रोसेस को कैसे करें? 

NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 में शामिल होने वाले छात्र रजिस्टर और चॉइस फिलिंग करने के लिए हमारे द्वारा बताए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  1. छात्र MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर "NEET PG Counselling 2025 Round 2" के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
  3. लॉगिन/रजिस्ट्रेशन करें
  • नए छात्र: अपने NEET PG रोल नंबर और अन्य डिटेल्स का उपयोग करके नया रजिस्ट्रेशन करें और फीस का भुगतान करें।
  • पहले से रजिस्टर छात्र सीधे वेबसाइट पर लॉगिन करें।

  1. चॉइस फिलिंग: छात्र चॉइस फिलिंग करने के लिए अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स को अपनी पसंद के अनुसार लिस्ट में भरें।

  2. चॉइस लॉकिंग: आज शाम 4:00 बजे के बाद अपनी भरी हुई चॉइस को लॉक कर दें। लॉक करने से पहले सभी विकल्पों को ध्यान से जांच लें।

  3. कंफर्मेशन पेज: लास्ट में, कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें। फिर, उसका प्रिंट आउट लेकर भविष्य के लिए ध्यान से रखें।

NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 की इंपोर्टेंट डेट्स 

छात्र रजिस्ट्रेशन के बाद सीट अलॉटमेंट से लेकर कॉलेज में रिपोर्टिंग तक का पूरा शेड्यूल नीचे दी गई टेबल से देखें।

इवेंट  डेट्स (2025) 
रजिस्ट्रेशन व फीस भुगतान 5 से 9 दिसंबर
चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 6 से 9 दिसंबर
सीट अलॉटमेंट प्रोसेस 10 और 11 दिसंबर
राउंड 2 रिजल्ट 12 दिसंबर
कॉलेज में रिपोर्टिंग 13 से 21 दिसंबर
डेटा वेरिफिकेशन 22 से 23 दिसंबर
Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News