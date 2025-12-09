NEET PG Counselling 2025 Round 2 राउंड 2 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज, जल्दी करें अप्लाई

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा आयोजित NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट आज, 9 दिसंबर 2025 है। जिन भी छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो वह ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर तुरंत रजिस्टर प्रक्रिया पूरी कर लें।

NEET PG Counselling Round 2 Registration Schedule: NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 का शेड्यूल

आज यानी 9 दिसंबर, 2025, को NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा। सभी छात्र रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया को भी पूरा कर लें।

प्रक्रिया शेड्यूल चॉइस लॉकिंग शाम 4:00 बजे से रात 11:55 बजे तक चॉइस फिलिंग आज रात 11:55 बजे तक रजिस्ट्रेशन व फीस भुगतान आज रात तक यानी 9 दिसंबर, 2025

राउंड 2 में बढ़ीं सीटें

छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। इस बार राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए 2,620 नई सीटें जोड़ी गई हैं। अब कुल 32,080 सीटों पर एडमिशन मिलने की संभावना है। सीटों की संख्या बढ़ने से कम रैंक वाले छात्रों को भी अच्छे कोर्स और कॉलेज मिलने की उम्मीदे बढ़ गई है।